Власти Красноярского края отменили режим ЧС, объявленный в районе Щетинкинского сельсовета региона после прорыва дамб на золотодобывающем участке.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. По словам зампреда, на данный момент все аварийно-спасательные и поисковые работы завершены.
«На территории района Щетинкинского сельсовета режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов там нет, как и ранее не было», — сказал Анатолий Цыкалов.
Для безопасности рабочего поселка на всех гидротехнических сооружениях, которые создавали на участке золотодобычи, был произведен слив воды. Напомним, что в октябре 2019 года на реке Сейба Красноярского края прорвало дамбу, где велись работы золотодобывающего прииска. По данным МЧС, 17 человек погибли, трое до сих считаются пропавшими без вести.