Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство в Новосибирске регионального Центра волейбола.

Также были рассмотрены результаты инженерных изысканий. Проведение экспертизы во второй раз связано с внесением в проектную документацию изменений. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Напомним, что работы по строительству волейбольного центра стартовали летом прошлого года недалеко от пересечения улиц Фрунзе и Ипподромской.

Волейбольный центр будет состоять из двух соединенных между собой блоков – основное четырехэтажное здание большой спортивной арены со вспомогательными помещениями и техническим подпольем, а также трехэтажного здания для малой спортивной арены. Площадь комплекса будет составлять около 20 тысяч кв. метров.

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