Минэкономразвития РФ завершило передачу полномочий по управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) Томска на региональный уровень.

На данный момент полномочия перешли к управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». На баланс организации переданы объекты завершенного и незавершенного строительства, а также большая часть средств для завершения строительства последних.

Процедуру осуществили за счёт федерального финансирования. «Завершен процесс передачи полномочий по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Томск» на региональный уровень», — сообщает пресс-служба томской ОЭЗ.

Томская ОЭЗ стала одной из первых технико-внедренческих зон России. Основные направления ее деятельности являются: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. На сентябрь 2019 года резидентами экономической зоны являлись 49 компаний.

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