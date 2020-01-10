Минэкономразвития РФ завершило передачу полномочий по управлению особой экономической зоной (ОЭЗ) Томска на региональный уровень.
На данный момент полномочия перешли к управляющей компании АО «ОЭЗ ТВТ «Томск». На баланс организации переданы объекты завершенного и незавершенного строительства, а также большая часть средств для завершения строительства последних.
Процедуру осуществили за счёт федерального финансирования. «Завершен процесс передачи полномочий по управлению особой экономической зоной технико-внедренческого типа «Томск» на региональный уровень», — сообщает пресс-служба томской ОЭЗ.
Томская ОЭЗ стала одной из первых технико-внедренческих зон России. Основные направления ее деятельности являются: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. На сентябрь 2019 года резидентами экономической зоны являлись 49 компаний.