После отставки в конце минувшего года главного тренера «Новосибирска» Игоря Чугайнова на эту должность назначен Сергей Кирсанов.

Как сообщили в министерстве физкультуры и спорта региона, являющемся учредителем АНО «ФК «Новосибирск», контракт с Сергеем Кирсановым заключен до конца сезона 2019/2020. Под руководством Сергея Кирсанова футболисты «Новосибирска» начнут подготовку к весенней части первенства с 16 января 2020 года. Сергей Кирсанов работал в структуре ФК «Сибирь» (прежнее название ФК «Новосибирск – КС) с 2004 года тренером, позже главным тренером дубля. В сезоне 2014/2015, а также с октября 2016 года по сентябрь 2018 года работал главным тренером клуба. В министерстве отметили, что под руководством Кирсанова «Сибирь» показала лучший результат за последние годы, заняв 7-е место в ФНЛ и выйдя в четвертьфинал Кубка России в 2017 году.

Напомним, в конце декабря минувшего года в ФК «Новосибирск» сообщили о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Чугайновым и спортивным директором Олегом Флегонтовым. В клубе подчеркнули, что кадровые решения были приняты «по обоюдному согласию». По информации пресс-службы футбольного клуба, встреча Сергея Кирсанова с болельщиками «Новосибирска» пройдет на следующей неделе.

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