Основанная в Новосибирске федеральная сеть постгарантийного обслуживания автомобилей FIT SERVICE подвела итоги года и публично огласила свои финансовые показатели.

Как отметил в своем аккаунте в Facebook глава FIT SERVICE Данил Соловьев, выручка сети по итогам года составила 3 миллиарда рублей. По количеству точек сеть выросла на 37%, а рост выручки составил 49,7%. Годовой показатель машинозаездов достиг цифры 831 138.

Сам Данил Соловьев отметил, что изначальные планы компании на 2019 год были слишком амбициозны. «Но, к счастью, наша команда вовремя осознала, что выполнить планы по количеству сервисов в сети будет возможным только ценой снижения качества открываемых точек, а следовательно, и снижением эффективности инвестиций. Но самое главное, все это через пару лет приведет к потере доверия клиентов и банкротству партнеров», — отметил Данил Соловьев.

За 2019 год сеть открыла 72 автосервиса, что на 10 больше, чем в 2018 году. 11 из них были открыты действующими партнёрами. Юбилейным 200-ым сервисом стал первый для сети автосервис в Севастополе.

Территориальное присутствие компании выросло на 37 городов. В прошедшем году FIT SERVICE вышел за пределы РФ и в марте открыл свою первую станцию в Казахстане в Павлодаре. А завершил год уже с 5 сервисами в городах: Нур-Султан, Семей и Павлодар. Впереди, помимо этих городов, запланированы открытия в Усть-Каменогорске, Атырау, Актау, Петропавловске. В итоге на конец года у компании было 223 сервиса в 108 городах и 2 странах.

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