Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, определяющее условия и порядок предоставления субсидий обманутым дольщикам.

Средства пойдут на компенсацию части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициатором масштабного инвестиционного проекта (МИП), сообщает пресс-служба правительства. Постановление принято в целях защиты прав и законных интересов граждан, вложивших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

Предоставление субсидий носит заявительный характер и осуществляется в рамках государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». Для получения средств гражданин должен будет предоставить в МФЦ или в министерство строительства региона пакет необходимых документов, после рассмотрения которых будет принято решение о выдаче субсидии.

Согласно постановлению, дольщик сможет получить выплату при соблюдении пяти условий. Также в документе сказано, что субсидия предоставляется для полной либо частичной оплаты части расходов по оплате стоимости жилого помещения, подлежащего передаче инициаторам масштабного инвестиционного проекта, в размере не более 200 тысяч рублей.

В случае принятия положительного решения, после занесения заявителя в соответствующий реестр, субсидия будет выплачена в течение 60 календарных дней. Подробнее с порядком предоставления субсидий можно ознакомиться на официальном сайте минстроя Новосибирской области.

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