В 2019 году Омская таможня выявила более 300 нарушений валютного законодательства. Сумма ущерба превысила 8 млрд рублей.

В 2019 году таможенными органами было проведено 197 проверок соблюдения валютного законодательства, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ). По их результатам возбуждено 10 уголовных дел и 300 дел об административных правонарушениях, большинство из которых связаны с осуществлением незаконных валютных операций и использованием при этом подложных документов.

«В ходе проверок сотрудниками таможни были установлены факты представления некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк недействительных (поддельных) внешнеэкономических контрактов, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний», — сказано в релизе.

Размер незаконно переведенной валюты составил более 7 млрд рублей. Кроме того, сумма наложенных штрафов по возбужденным административным делам, связанным с нарушениями валютного законодательства, составила более 160 миллионов рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.