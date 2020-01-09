Во время первой в 2020-м году пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал развернувшуюся в соцсетях дискуссию по поводу сбора денег за посещение ледового городка на набережной.

Напомним, что 6 января депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила пост, осуждающий взимание платы за посещение ледового городка на Михайловской набережной.

«В эти дни новогодних каникул мне неоднократно задавали и продолжают задавать вопросы о нашем центральном ледовом городке. Почему вход платный? Кто так решил? Кто собирает деньги? Куда они направляются?», — задается вопросами на своей странице депутат.

Далее Наталья Пинус сравнивает Новосибирск с Кемерово, Красноярском, Иркутском и Екатеринбургом, где вход на центральные ледовые городки бесплатный.

Во время пресс-конференции 9 января мэр Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с доступностью ледового городка на Михайловской набережной Новосибирска.

«Это бюджетный вопрос. Альтернатива такая – мы делаем ледовый городок или не делаем. У нас есть средства, мы их тратим обычно на главную елку, и затем на елки в районах города. Набережная – это даже не привлеченные средства, это бизнес тех, кто проявляет свою инициативу. В соответствии с законодательством мы проводим конкурсную процедуру. Кто выигрывает, проходит туда и ведет свой бизнес», — объяснил мэр.

Напомним, что плата за вход на территорию ледового городка на набережной реки Оби в Новосибирске этой зимой составляет 300 рублей.

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