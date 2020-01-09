Мэр Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с пропажей 700 мусорных контейнеров в Ленинском районе, а также жалобы на проблемы с вывозом мусора во время новогодних каникул.

Комментируя проблемы с вывозом мусора в дни новогодних каникул на пресс-конференции 9 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заметил, что все вопросы стоит адресовать к региональному оператору по вывозу твердых коммунальных отходов в Новосибирской области.

«Слабые места у нас два района – Заельцовский и Ленинский. Всего получено 249 жалоб от жителей на вывоз мусора: 100 — по Ленинскому и 50 — по Заельцовскому районам. Во время каникул под руководством заместителя губернатора Сергея Михайловича Сёмки прошли совещания с участием регионального оператора и специалистов мэрии. В Заельцовском районе довольно быстро были приняты соответствующие решения. По Ленинскому ситуация начала выправляться два дня назад. Там были серьезные проблемы», — уточнил мэр.

Прокомментировал Анатолий Локоть и ситуацию с пропажей почти 700 контейнеров в Ленинском районе, назвав это следствием плохой организации работы по вывозу мусора в переходный период смены оператора.

«Эти контейнеры – чья-то собственность. В переходный период смены оператора кто-то из собственников контейнеров пошел навстречу и оставил контейнеры, кого-то убедить не удалось. Все-таки задача оператора обеспечить беспрерывность работы, чтобы не было срывов, которые произошли», — подчеркнул мэр.

В настоящее время, по словам мэра, все площадки обеспечены необходимым количеством контейнеров. Однако власти до сих пор ведут дискуссии с оператором по вывозу ТКО о том, хватает ли автомобилей для вывоза контейнеров. Анатолий Локоть выразил уверенность, что этот вопрос будет решен в городе в рабочем порядке.

Еще одна проблема, которую предстоит решить, по словам мэра, это организация раздельного сбора мусора. По этому поводу власти Новосибирской области планируют подписать с «Экологией-Новосибирск» соответствующий договор в первые дни после праздников.

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