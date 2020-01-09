Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел пресс-конференцию по итогам работы городских служб и транспорта в новогодние праздники.
На прошедшей 9 января в мэрии города Новосибирска встрече с журналистами Анатолий Локоть сообщил, что начал свой рабочий год уже 3 января с объезда города вместе с главами районов.
«Могу отметить, что в эти новогодние праздники все службы сработали более организованно, чем в прошлом году. Мы пережили снежные испытания. Снег убирался ежедневно, и с 3 числа мы вышли на уровень уборки более 15 тыс. кубометров. Это позволило держать в нормативном состоянии всю проезжую часть», — рассказал журналистам мэр.
«Слабыми местами» по уборке снега Анатолий Локоть назвал дороги частного сектора и дворовые территории, ответственность за содержание которых лежит на управляющих компаниях и жильцах. Также мэр призвал специалистов УК «поднять головы вверх на козырьки и крыши зданий» и активнее сбрасывать снег, чтобы избежать ЧП.
Анатолий Локоть подчеркнул, что в новогодние праздники удалось не допустить пожаров в торговых и торгово-развлекательных центрах. Однако в городе все же были зафиксированы 52 пожара, из них 23 – в частном секторе.
Также в дни каникул было зарегистрировано 15 случаев сбоя систем жизнеобеспечения. Самыми крупными стали — отключение электроснабжения в частном секторе Заельцовского района 3 января. Ликвидация последствий аварии заняла несколько часов. Также в праздники было временно прекращено холодное водоснабжение одного жилого дома в Заельцовском районе.
Особо отметил мэр рекорд метрополитена города в новогоднюю ночь. Услугами метро с 24.00 до 3.00 воспользовались 15777 пассажиров. Для сравнения мэр Анатолий Локоть привел прошлый год, когда метро приняло до часа ночи лишь немногим более тысячи новосибирцев.