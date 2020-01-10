Как стало известно «Континенту Сибирь», новосибирские кофейни ярославской сети Organic Coffee меняют собственника. Их новым владельцем станет основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Кофейни уже перешли под его управление.

Информацию о том, что основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов покупает новосибирские кофейни сети Organic Coffee, “Континенту Сибирь» сообщило несколько участников регионального рынка HoReCa. Информацию подтвердили и в самой PRIMETIME COFFEE.

В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, Антону Горестову уже принадлежит 20% ООО «Органик Кофе Новосибирск», однако в ближайшее время предполагается, что он осуществит полный выкуп компании.

По данным PRIMETIME COFFEE, сделка затрагивает только новосибирские кофейни Organic Coffee. Речь идет о трех заведениях — на Красном проспекте около часовни, на улице Ленина около Универсама и на проспекте Маркса на станции метро «Студенческая». Примечательно, что их перевод на бренд PRIMETIME COFFEE не планируется. «Сейчас сеть будет развиваться по брендом Organic Coffee, в том числе и по франшизе. Уже есть новая локация, на которой будет размещена четвертая кофейня сети в Новосибирске», — пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов. В дальнейшем не исключено, что будет разработан новый бренд.

Вместе с тем, PRIMETIME COFFEE будет развиваться отдельно, в том числе по франшизе, продажи которой стартовали в конце прошлого года.

Предполагается, что команда Organic Coffee будет также сохранена.

Напомним, что сеть Organic Coffee была основана Игорем и Анатолием Черными — бывшими франчайзинговыми партнерами новосибирской сети Travelers Coffee в Ярославле. Учредителями ООО «Трэвэлерс кофе Ярославль», по данным Rusprofile, являлись Игорь и Анатолий Черные, а также Гюлчохра Султан Кызы Пириева (ранее совладельцем Travelers Coffee являлся Анвар Пириев, он выстраивал франчайзинговую сеть компании в регионах, в настоящее время он находится в СИЗО — «КС»). В 2016 году (в условиях корпоративного конфликта вокруг Travelers Coffee) эта компания была ликвидирована, а ее основатели Игорь и Анатолий Черные создали новый бизнес и решили развивать собственный бренд Organic Coffee. В настоящее время компания представлена в Ярославле и Новосибирске. Первая кофейня была запущена в столице Сибири в конце 2016 года. В 2017 году глава компании Анатолий Черный говорил «Континенту Сибирь» о планах увеличить численность кофеен в Новосибирске до 10 точек. Вместе с тем, из 5 точек остались только три — в 2019 году были закрыты кофейни на Вокзальной магистрали и на Гагаринской.

Участники рынка считают решение Organic Coffee о продаже бизнеса логичным. «Изначально выход Organic Coffee в Сибирь вероятно был продиктован ситуацией с Travelers Coffee и возможностями, которые компания увидела на рынке. Однако сегодня достаточно сложно дистанционно управлять таким бизнесом, учитывая, что Новосибирск находится достаточно далеко от Ярославля», — поясняет один из участников кофейного рынка региона. В свою очередь покупку кофеен Organic Coffee Антоном Горестовым можно считать грамотным шагом по диверсификации бизнеса.

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