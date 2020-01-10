Владелец PRIMETIME COFFEE Антон Горестов покупает новосибирские кофейни сети Organic Coffee

Дмитрий Катаев
 
Антон Горестов усиливает позиции на кофейном рынке Новосибирска не только за счет органического роста, но и за счет M&A-сделок

Как стало известно «Континенту Сибирь», новосибирские кофейни ярославской сети Organic Coffee меняют собственника. Их новым владельцем станет основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Кофейни уже перешли под его управление. 

Информацию о том, что основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов покупает новосибирские кофейни сети Organic Coffee, “Континенту Сибирь» сообщило несколько участников регионального рынка HoReCa.  Информацию подтвердили и в самой PRIMETIME COFFEE.

Антон Горестов является основателем сети PRIMETIME COFFEE, у которой на сегодня в Новосибирске уже около 30 заведений. Также он является сооснователем и председателем совета директоров сети стритфуда «Дядя Денер», акционером сервиса доставки продуктов из супермаркетов «Корзинамаг» и владельцем сети бутик-отелей Ahotels.

В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, Антону Горестову уже принадлежит 20% ООО «Органик Кофе Новосибирск», однако в ближайшее время предполагается, что он осуществит полный выкуп компании.

По данным PRIMETIME COFFEE, сделка затрагивает только новосибирские кофейни Organic Coffee. Речь идет о трех заведениях — на Красном проспекте около часовни, на улице Ленина около Универсама и на проспекте Маркса на станции метро «Студенческая». Примечательно, что их перевод на бренд PRIMETIME COFFEE не планируется. «Сейчас сеть будет развиваться по брендом Organic Coffee, в том числе и по франшизе. Уже есть новая локация, на которой будет размещена четвертая кофейня сети в Новосибирске», — пояснил «Континенту Сибирь» Антон Горестов. В дальнейшем не исключено, что будет разработан новый бренд.

Вместе с тем, PRIMETIME COFFEE будет развиваться отдельно, в том числе по франшизе, продажи которой стартовали в конце прошлого года.

Предполагается, что команда Organic Coffee будет также сохранена.

Новым собственником Organic Coffee станет Антон Горестов, который продолжит развитие сети в регионе. Фото: официальный instagram-аккаунт Organic Coffee

Напомним, что сеть Organic Coffee была основана Игорем и Анатолием Черными — бывшими франчайзинговыми партнерами новосибирской сети Travelers Coffee в Ярославле. Учредителями ООО «Трэвэлерс кофе Ярославль», по данным Rusprofile, являлись Игорь и Анатолий Черные, а также Гюлчохра Султан Кызы Пириева анее совладельцем Travelers Coffee являлся Анвар Пириев, он выстраивал франчайзинговую сеть компании в регионах, в настоящее время он находится в СИЗО — «КС»). В 2016 году (в условиях корпоративного конфликта вокруг Travelers Coffee) эта компания была ликвидирована, а ее основатели Игорь и Анатолий Черные создали новый бизнес и решили развивать собственный бренд Organic Coffee. В настоящее время компания представлена в Ярославле и Новосибирске. Первая кофейня была запущена в столице Сибири в конце 2016 года. В 2017 году глава компании Анатолий Черный говорил «Континенту Сибирь» о планах увеличить численность кофеен в Новосибирске до 10 точек. Вместе с тем, из 5 точек остались только три — в 2019 году были закрыты кофейни на Вокзальной магистрали и на Гагаринской.

Участники рынка считают решение Organic Coffee о продаже бизнеса логичным. «Изначально выход Organic Coffee в Сибирь вероятно был продиктован ситуацией с Travelers Coffee и возможностями, которые компания увидела на рынке. Однако сегодня достаточно сложно дистанционно управлять таким бизнесом, учитывая, что Новосибирск находится достаточно далеко от Ярославля», — поясняет один из участников кофейного рынка региона. В свою очередь покупку кофеен Organic Coffee Антоном Горестовым можно считать грамотным шагом по диверсификации бизнеса.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  