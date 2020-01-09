В Новосибирской области ведется подготовка к форуму «Социально-экономическое партнерство – 2020 «Национальные проекты – платформа Сибирского лидерства».

Проведение форума запланировано на 27 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение от 30.12.2019 подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

На форуме будут обозначены основные направления стратегии социально-экономического развития региона на период до 2030 года. Подразумевается, что событие поспособствует консолидации действий органов государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона, населения и хозяйствующих субъектов по реализации национальных проектов.

В программе мероприятий запланированы расширенные заседания коллегий по основным видам деятельности (отраслевые активы, дискуссионные площадки) по подведению итогов работы в 2019 году и постановке задач на 2020 год.

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