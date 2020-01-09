«Альфа-Банк» потребовал отстранить конкурсного управляющего «Холидея»

Конкурсный кредитор «Холидея», «Альфа-Банк», потребовал отстранить от обязанностей конкурсного управляющего банкротящейся компании Трофима Кузнецова.

Как стало известно «Континенту Сибирь», арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению заявление «Альфа-Банка», потребовавшего отстранить конкурсного управляющего «Холидея» Трофима Кузнецова. Напомним, Трофим Кузнецов был назначен управляющим банкротящегося ритейлера в октябре прошлого года, сменив в этом статусе Сергея Капустникова. Как пояснила «Континенту Сибирь» представитель участников должника, управляющий партнер юридической компании «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева, банкиры считают, что управляющий выполняет свои обязанности не должным образом и затягивает проведение инвентаризации, прием документов. «Подавать такие жалобы — это их право. Мы считаем, что эта жалоба не будет удовлетворена», — сказала Ирина Гребнева.

«Альфа-Банк» вступил в банкротство «Холидея» летом 2018 года. В общей сложности сеть супермаркетов задолжала финансовому институту 2,8 млрд рублей. Поручителем по кредитам выступал лично Николай Скороходов. В соответствии с определением арбитражного суда, рассмотрение заявления «Альфа-Банка» назначено на 22 января.

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