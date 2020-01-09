В Красноярском крае разработана документация по планировке территории для размещения первой и второй линий красноярского метрополитена.

По сообщению пресс-службы правительства края, до конца января 2020 года вся документация пройдет этапы согласования в региональных министерствах и ведомствах. Получение положительных заключений даст основания для выделения земли под строительство.

Инициатива губернатора Красноярского края Александра Усса о возобновлении строительства метрополитена в регионе была одобрена президентом РФ. На корректировку проектной документации первой линии метро краю выделили 1 млрд рублей федеральных средств. В 2020 году обновленный проект должен получить заключение государственной экспертизы.

Первый этап строительства включает 6 станций и охватывает участок Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Второй этап строительства включает еще 3 станции – от Стрелки до парка 400-летия Красноярска в Советском районе.

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