На территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирское подворье» в Смоленском районе Алтайского края создадут аграрную площадку.

Комплекс принимал масштабные мероприятия событийного туризма, форумы и экскурсии. В будущем он будет закрыт для туристов. По сообщению пресс-службы АО «Курорт Белокуриха», на локации уже работают две индюшиные фермы, а также готовится к запуску грибная ферма. Кроме того, планируется реконструкция одного из павильонов под круглогодичную теплицу.

«На первоначальном этапе «Подворье» было востребовано и у правительства, и у бизнеса: здесь проходили многие масштабные мероприятия регионального, межрегионального и международного уровня. Однако постепенно событий становилось все меньше, и последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 миллионов рублей в год. Разумеется, мы искали различные пути, чтобы сохранить туристическое направление: снижали стоимость входного билета, оптимизировали расходы. Однако к удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли, — комментирует пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

Окончательному решению о закрытии площадки для туристов способствовал рост интереса к «Белокурихе-2». В начале января совет директоров холдинга утвердил программу преобразования «Сибирского подворья» в производственное подразделение АО «Алтайские луга». С 10 января комплекс перестает оказывать туристические услуги. Вход на территорию площадки станет возможным только для сотрудников предприятия.

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