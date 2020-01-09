Основатель новосибирской сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов планирует открыть коворкинг CO-WO на площадке, которую ранее занимали рестораны TrendBar и Old Joy на Красном проспекте.

Напомним, что основанный Георгием Крашенниниковым Trend Bar запустился в 2013 году на месте спортбара «Чемпивон» на Красном проспекте. Изначально его площадь составляла 538 кв.м., при этом заведение вмещало 250 человек, посадочных мест было около 100. Впоследствии часть помещений занял бар Old Joy, открытый совместно с предпринимателем и блогером Константином Кошкиным. В сентябре 2019 года оба заведения были закрыты.

Информацию о том, что коворкинг CO-WO планируется запустить именно на месте ресторанов TrendBar и Old Joy в Новосибирске, подтвердили «Континенту Сибирь» в отделе PR сети кофеен PRIMETIME COFFEE. Подробности по проекту пока не разглашаются.

По данным источника «Континента Сибирь» рассматриваемая площадка изначально была столовой СНИИГГиМС (сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, структурное подразделение Росгеологии), после чего её стали сдавать в аренду ресторанам.

Напомним, что первая информация о планах открытия коворкинга CO-WO появилась еще в 2019 году. Антон Горестов отмечал, что за последующие два года планирует сформировать сеть коворкингов из пяти филиалов.

В качестве одной из потенциально возможных площадок назывался ТРЦ «Галерея Новосибирск». Предполагалось, что коворкинг будет рассчитан на 65 рабочих мест, а помещение будет включать три переговорные комнаты, трансформирующиеся в конференц-зал, детскую комнату и кофейню PRIMETIME. Вместе с тем, планы PRIMETIME COFFEE по открытию в «Галерее» были пересмотрены, поэтому коворкинг там было решено не запускать. В качестве другой возможной площадки для коворкинга назывались помещения бывшего ресторана «Урицкий» на Ленина 12, однако они в итоге были отданы под кофейню PRIMETIME COFFEE и банкетный зал PRIMETIME CATERING.

Напомним, что в марте 2019 года в центре Новосибирска открылся самый большой в городе коворкинг PROSTOR, его запустила группа компаний «Септима». В конце 2019 года он вошёл в тройку лучших коворкингов России по версии ежегодной всероссийской профессиональной премии Russian Coworking Awards. Как пояснил «Континенту Сибирь» управляющий «Простором» Артем Нонка, проект вошел в шорт-лист сразу по нескольким номинациям, а в категории «Инфраструктура» получил первое место, обогнав коворкинг Ельцин Центра и коворкинг Сколково.

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