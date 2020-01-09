Чего ждать от ресторанного рынка в ближайшее десятилетие?

Осталось совсем немного времени, и начнется не просто новый год, а новое десятилетие — 2020-ые. Десятилетие, где поколения Y и Z, так часто звучащие в разных контекстах, вступят в полноценную силу (их просто станет больше, а их социальный статус, активность и паттерны поведения будут влиять на любые процессы). Давайте вместе представим ключевые тенденции грядущих лет на рынке Horeca Новосибирска с поправкой на мировые события и местную специфику.

Эпохальные фуд-корты и прочие гастромаркеты

Концептуально главный тренд страны на сегодня — это гастромаркеты. Не в последнюю очередь, благодаря успеху московского «Депо» (признан самым большим гастропространством Европы, 75 фуд-концепций и 150 продуктовых точек), который чтобы подчеркнуть размеры, даже называет себя фудмоллом. Мода и интерес на подобные проекты, наконец-то вышел за пределы Москвы, в 2019 году открыты пространства в Санкт-Петербурге и Сочи, в процессе строительства еще несколько объектов в разных городах страны.

В Новосибирске уже в январе 2020 года мы ждем открытие аналогичного пространства только с барной начинкой от Bla Bla Bar, а на протяжении года, однозначно, стоит ожидать если не открытия, то четких озвученных планов и сроков от серьезных игроков о запуске первого фудхолла в городе. На сегодня есть информация о минимум двух площадках, которые оценивают возможность открытия подобного гастропространства, но официальных подтверждений пока нет.

Шаурма всему голова

Раз рынок стремится на фудкорты, то и еда должна на них быть определенная: как правило быстрая (fast-food) или достаточно быстрая (fast casual). Одним из флагманов подобной еды была и есть народная шаурма/шаверма/кебаб. Во-первых она органично подходит под формат – недорогая, сытная, понятная. Во-вторых, доля жителей, исповедующих ислам, в Европе и мире постоянно растет. Тенденция такова, что в ближайшие 20 лет каждый второй школьник, а через 40 лет каждый второй имеющий право голоса во Франции будет мусульманином арабского происхождения. И так повсеместно, что несомненно скажется на популярности кебабов и их производных во всем мире.

Стопроцентно добавит популярности блюду в России и конкуренции на рынке недавнее заявление основателя компании «Додо Пицца» Федора Овчинникова о работе над двумя новыми проектами – сетями кофеен и шаурмы. И если сибирским кофейным брендам в масштабе страны к конкуренции не привыкать, то даже специалисты сходу не назовут других крупных сетевых игроков рынка шаурмы в стране кроме новосибирской сети «Дядя Денер».

Пока же мы наблюдаем в Новосибирске постепенную экспансию крайне успешного на Алтае бренда «Грильница», где основным продуктом как раз является шаурма. За текущий год открыто 2 точки, две находятся на стадии строительства и ведется активный поиск новых помещений.

Мясо (без мяса)

Пока в Новосибирске произошел запоздалый бум грузино-кавказских заведений с традиционно высоким количеством блюд из мяса, весь мир с настороженностью и восторгом начал пробовать этичное и экологичное «мясо без греха» как его назвал в России один ресторанный холдинг. Мясо без мяса – это продукт растительного происхождения, не содержащий сою, напоминающий по вкусу, цвету и структуре, калорийности и составу микроэлементов настоящее мясо. Производят «немясо» из белка бобовых, рапсового и кокосового масла, рисового белка. Добавки используются исключительно натуральные, например, свекольного сока, который добавляют для получения цвета «мяса». Помимо этичности производства (не убиваем и не мучаем коров), производство такого «мяса» не требует колоссальных расходов воды и не выбрасывает в атмосферу кубометры вредных парниковых газов.

Первый бургер с искусственным мясом съели в Голландии еще в 2013 году, но сбалансировать вкус и стоимость для массового рынка смогли только недавно. Основные игроки сегодня родом из Америки: Beyond Meat, Impossible Food, Memphis Meats, The Vegetarian Butcher. Стоимость компаний оценивается миллиардами долларов (Beyond Meat в июле 2019 стоила более 12 млрд. Долларов), а их продукция уже лежит на полках крупных магазинов и используется лидерами индустрии питания: Burger King, Carl’s Jr., Subway, Dunkin’ Donuts и тд.

В России продажи искусственного мяса от Beyond Meat начались весной 2019 года, в ресторанах сетей White Rabbit, Теремок, TGI Friday’s, PizzaHut, магазинах «Азбука Вкуса» и тд.

В Новосибирске бургер «без греха» пока можно попробовать только в ресторанах Beerman. Этот опыт вы точно назовете интересным, цена вопроса: 790 рублей.

Доставка

Вся страна обсуждала квартиры в 11 квадратных метров, появившиеся в продаже в Москве в октябре, при этом никого не задумывается, что среднее количество жилплощади на человека в Азии находится в сопоставимых размерах 13 квадратов на человека уже очень давно. Такая тенденция, на сокращение размера жилой площади явно диктует отказ от «лишних» вещей в квартире, в категорию лишнего не в последнюю очередь попадает кухня, а следовательно люди все больше будут отказываться от приготовления еды дома, что обязательно приведет к росту доставки продуктов питания и готовой еды. Ритейл и рестораны все больше уходят в онлайн, потребители все больше экономят время, поэтому рост доставки в ближайшие годы неизбежен.

Новосибирск не стал исключением, и количество «зеленых» и «желтых» человечков на улицах города в этом году было явно рекордным. Так же стоит заметить приход в спальные районы всех основных игроков доставки от местных «Суши Мэйк», до федеральных «Папы Джонса» и «Додо Пиццы».

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