Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодежный чемпионат мира 2023 года, как и планировалось, пройдет в Новосибирске и Омске.

На встрече с журналистами 5 января президент организации отметил, что молодежные турниры не попадают под запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам Рене Фазеля, федерация хоккея получила от WADA соответствующее подтверждение.

Напомним, что 9 декабря 2019 года WADA приняло решение, по итогам которого Россия на четыре года лишилась права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Кроме того, наши спортсмены не смогут выступать на олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом.

По сообщению «РИА Новости», Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало вердикт. Соответствующие документы от РУСАДА были получены WADA в конце декабря. Дело будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS).

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