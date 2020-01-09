Самые заметные интервью 2019 года

«Континент Сибирь» сделал подборку наиболее заметных интервью, выходившие в издании на протяжении последних 12 месяцев — в каждой из основных рубрик.

ПОЛИТИКА

Глеб Павловский, политолог

— «Единство» могло бы остаться в истории неким эксцессом, если бы не его партийное закрепление в виде «Единой России». Интересный вопрос: почему губернаторы не воспротивились? По электоральной причине. Ведь их тогда выбирали, а для этого им надо было получить большинство, а большинство уже было – путинским! Избиратель не терпел малейшего разногласия губернаторов с президентом. Электоральная ловушка, которую разглядел и первым сформулировал еще недавно неукротимый коммунистический регионал Аман Тулеев. Лишившись после реформ места в Совете Федерации, губернаторы стали искать себе место во власти. Его предоставила им «Единая Россия».

Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества

— Вряд ли от длинных, среднесрочных стратегий мы вернёмся снова к ежедневному конъюнктурному затыканию дыр и поиску наиболее простого способа решения ближайшей задачи, совершенно не думая, к чему, к каким последствиям это может привести. Предыдущие партии власти никогда не имели политического успеха. Они всегда проигрывали выборы и всегда разваливались через год после этого. Формально они существовали в виде фракций, но партии исчезали практически сразу после выборов. Надо представить себе уровень политической системы на тот момент и изъян такого рода стратегий, когда провластная политическая организация является ширмой? Этот этап, который мы прошли, мы сейчас видим на Украине, где партии власти просто шьются на каждый день.

Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заместитель спикера Совета Федерации

— Победить нас в конкурентной борьбе на сегодняшний политический отрезок времени не может никто, кроме нас самих. Если коллеги этого не поймут, конечно, у нас могут быть проблемы в избирательной кампании. Мы сделаем все, чтобы их не было. В регионах итоги кампаний разнятся: где-то человек, чью фамилию, мы хорошо знаем, работает с коммунистами, где-то его люди идут автономно, где-то привлекаются другие партии для отработки технологий. Я уверен, что в Новосибирской области блицкрига у них не получится.

Александр Карелин, депутат Государственной думы РФ

— Без плавного перехода власти мы бы обрекли страну ещё на несколько лет потрясений. Государство потихоньку начало работу над ошибками. Состоялся перенос напряжения с уровня президентской власти на межпартийный. На смену брани между партиями пришли диалоги. Политические перепалки кандидатов на пост главы государства переросли в политические дискуссии. Очень важная, на мой взгляд, подробность: «Единая Россия» и сегодня остаётся единственной партией, созданной путём объединения.

Аркадий Янковский, основатель Дискуссионного клуба в Новосибирске, бывший депутат Госдумы РФ

— Нынешние оппоненты режима — рядовые и «продвинутые» — пытаются вычислить своего рода уравнение стабилизации власти, в котором масса переменных. Подавляющее число факторов находится вне зоны воздействия гражданского общества, отдельных активистов или лидеров, какими бы сильными они вдруг ни оказались. Но так или иначе, наступает интересный момент, когда уходит однозначность в верхах. То есть, к наблюдаемому сдержанному росту недовольства населения добавляется элемент неуверенности внутри самой власти. А раскол элит, даже слабый, в сочетании с растущим протестом — это потенциально гремучая смесь… В революцию средний класс, кажется, не верит. А вот в Кремле её постоянно опасаются, это факт!

ВЛАСТЬ

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

— В целом я доволен тем, как построена работа (по привлечению инвестиций). Нельзя сказать, что в нее требуется вносить изменения. Скорее требуется больше координации институтов, которые в нашем регионе занимаются привлечением инвестиций и оказанием помощи по развитию бизнеса. У нас для этого достаточно большое количество инструментов, создано много подведомственных организаций. Сегодня их нужно скоординировать в работающие механизмы. Я думаю, что нельзя назвать только одного конкретного человека, который отвечает за привлечение инвестиций в регион. В сельском хозяйстве, в промышленности, в той же медицине каждый руководитель в своей отрасли отвечает за привлечение частных и бюджетных инвестиций на территорию региона, каждый несет часть ответственности.

Лев Решетников, и.о. министра экономического развития Новосибирской области

— Во-первых, нужно улучшать инвестиционный климат. Во-вторых, переходить к активному привлечению инвестиций. Не просто сидеть и ждать, когда придут бизнесмены, а ты их комфортно сопроводишь, подберешь участок и предоставишь меры господдержки. Должны быть «активные продажи». Для нашей страны, с учетом менталитета, продажи вообще очень тяжелый вопрос. Эти компетенции пришли к нам только с крупными компаниями. Грубо говоря, есть идея завода, есть определенный инвестор, которому, как мы понимаем, это может быть интересно. И не он к нам, а мы идем к нему и презентуем инвестиционное предложение. Говорим: «Вот анализ рынка, такие-то перспективы, столько-то ты заработаешь за определенный период, сроки окупаемости, мы даем участок, коммуникации, меры господдержки».

Андрей Гончаров, министр промышленности Новосибирской области

— Если инвесторы заходят с какими-то проектами, хотелось бы видеть этих людей и предметно с ними общаться. Если речь идет о сотнях миллионов, миллиардах рублей, мы понимаем, с какими сложностями придется столкнуться и инвестору, и нам. Нам, к примеру, придется максимально облегчить вхождение в проект, обеспечив инфраструктуру ― энергетическую, коммунальную, дороги, рабочую силу. Масштабный проект, много проблем. Вроде пришел человек с чемоданом денег и готов строить, но не все так просто. Уже на начальном этапе инвестор должен понимать все риски, а мы – честно и открыто обрисовать ситуацию, указать, где проблемы.

Александр Люлько, глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска

— Некоторые предприниматели предлагают: давайте оставим все как есть, просто мы установим каждый «умные блоки» на своих киосках. Во-первых, никто нам не позволит оставить на остановках мини-рынки, как сейчас. Во-вторых, речь идет о создании централизованной инфраструктуры, которая предполагает и единый стиль, и единую информационную сеть, и единую систему безопасности в городе. Поэтому мы и предлагаем создать концессию на всех гостевых маршрутах. И никто не запрещает предпринимателям объединиться, скажем, в ассоциацию и участвовать в концессии.

Майис Мамедов, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, председатель ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» (РДКС)

— Конечно, я разговаривал (с депутатами Госдумы от Новосибирской области о том, почему закон о проектном финансировании строительства был принят без серьезного обсуждения внутри отрасли). Как представитель регионального депутатского корпуса я прекрасно понимаю, что есть партийная дисциплина, и нужно ей подчиняться. Но в любом случае, к сожалению, приходится констатировать, что сегодня мнение профессионала ничего не стоит — ноль, причем во всех отраслях. Это неправильный путь, который ведет только в тупик. С него нужно срочно уходить. Мне очень нравится, как принимаются законы в Казахстане. Там, прежде чем их утвердить, обязательно идет обсуждение с деловым сообществом. Это правильно — перенимать положительный опыт.

ЭКОНОМИКА/БИЗНЕС

Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги

— Потребность, или лучше — необходимость использовать несколько видов транспорта при своей поездке у жителя Сибири не снижается, а год от года растет. Соответственно, наша задача — выстроить так называемую бесшовную технологию, чтобы человек переходил с одного вида транспорта на другой без каких-либо проблем, чтобы это не было для него дополнительным бременем с точки зрения времени, затрат и так далее.

Николай Мамулат, бизнес-омбудсмен Новосибирской области

— Считаю, важна не только защита малого и среднего бизнеса, но и его развитие. Идея заключается в развитии наставничества в бизнесе и поддержании предпринимательской активности. В городе и области реализуется много проектов по оказанию различных видов поддержки: финансовой, образовательной, юридической. Но как показывает практика, бизнес-наставничество — очень важный момент на старте предпринимательской деятельности. Он позволяет избежать многих типичных ошибок, повышает выживаемость бизнеса и ускоряет его развитие. Конечно, можно пойти на семинар, где тебе дадут теорию. Но лучше всего обсудить первоначальные планы «глаза в глаза» с опытными людьми.

Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш»

— Главные препоны для экспорта продукции из России создают наши же чиновники. Поэтому невыгодно выращивать овец, невыгодно выращивать рапс… При этом крестьянам потом говорят – ну вы плохо работаете, у монголов овцы плодятся, а у вас нет. Правительство сегодня не заботится о своих производителях, а должно бы. Надо менять политику.

Александр Чернявский, руководитель клиники имени Мешалкина

— Люди стали увольняться раньше (до ареста Евгения Покушалова). По каким-то причинам сотрудники, которые привнесли колоссальный вклад в организацию, становились «неудобными». Представьте себе, как вы приходите на работу год за годом, не зная, пройдете ли очередную дисциплинарную комиссию или получите на ровном месте выговор с последующим увольнением. В угнетенном состоянии долго работать нельзя — все это сказывалось. Я их понимаю, я сам все это пережил. Тут дело даже не в деньгах — в том возрасте, когда человек готов расти, зарплата играет далеко не первую роль. Сначала должность, потом возможности, и только в третью-четвертую очередь деньги.

Екатерина Мамонова, генеральный директор АО «Инновационный медико-технологический центр» (Медтехнопарк)

— К сожалению, сегодня сотрудничество с АНО «Клиника НИИТО» у нас полностью разрушено. С Федеральным институтом НИИТО взаимодействие продолжается в очень ограниченном комплексе вопросов. Но проект не может развиваться без понятного и надежного клинического партнера. За эти два года мы смогли выстроить взаимоотношения с ведущими клиниками по всей Российской Федерации – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Иркутске, активно в работу включились другие клиники Новосибирска. Фактически, мы постарались выстроить за это время распределенную инновационную клинику. Однако очень надеемся, что со временем взаимодействие на новом этапе развития проекта с АНО будет восстановлено.

ФИНАНСЫ

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк

— Во время реорганизации у нас прошло большое обновление команды. Сибирский банк при этом стал кадровым «донором»: наши руководители либо перешли в другие сибирские регионы, начав отвечать за более широкий спектр задач, либо получили повышение в центральных регионах страны, в том числе в Москве. Кадровую политику Сбербанка можно обозначить как «абсолютную меритократию» — чем больше профессиональных навыков, тем выше должность. Все зависит от достижений, результатов, от управленческого опыта.

Илья Поляков, председатель правления ПАО «РОСБАНК»

— В банковскую экосистему сейчас зачастую могут войти продукты из других, далеких от банковской деятельности отраслей. Но я считаю, что это не всегда уместно. У клиента в таком случае может просто возникнуть перенасыщение от того, что любое действие — от покупки авиабилетов до услуг связи — приходится делать через одного поставщика, пусть даже по каким-то особым условиям. Иногда все-таки хочется отдохнуть от такого навязчивого внимания. Мы не стремимся строить глобальную экосистему, а предпочитаем нишевые — вокруг конкретного продукта банка. Важно, чтобы каждый новый продукт приносил определенную добавленную стоимость.

Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк»

— Я вынужден констатировать, что в прежнем формате ПСБ в регионе немного недорабатывал, и сейчас мы понимаем, что наше присутствие в Новосибирской области нужно усилить и расширить. Мы обновили региональный менеджмент, выделили больше ресурсов, сосредоточились на проектах, которые определили ключевыми, — и результатом стало заключенное в сентябре двустороннее соглашение с правительством области.

Андрей Бершадский, директор по инвестициям УК «БКС» и Андрей Русецкий, управляющий активами в УК «БКС»

— Специфика российского рынка акций, в том числе экспортно ориентированных компаний — естественная защита от девальвации. При плоской налоговой шкале весь прирост выручки из-за девальвации рубля полностью транслируется в чистую прибыль или рост денежного потока. Поток распределяется либо на развитие мощностей, либо на дивиденды. Соответственно, если рубль начнет падать, не надо бегать и искать, где спасти деньги — просто купите российские акции. С интервалом в один год они отыграют эффект девальвации. Россия в этом плане не уникальна: Бразилия, Аргентина — везде, где идет девальвация, растут акции, номинированные в национальной валюте. В Венесуэле сейчас то же самое. Такова специфика. Тут Сибирь себя покажет — здесь работает много компаний-экспортеров.

Максим Веселов, глава регионального центра корпоративного бизнеса АО ЮниКредит Банк

— В корпоративном бизнесе отношения между людьми по-прежнему играют очень весомую роль и ни в коем случае нельзя недооценивать индивидуальный подход к сделке. Цифровые технологии пока не в силах это заменить. Сделать то, что нужно клиенту, а не то, что банку требуется продать, не всегда просто. Но если работать не на конкретного человека, который сидит напротив, а на усредненный «образ клиента», созданного Big Data, то результат может быть не так успешен, как изначально хотелось.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга»

— Помню, мы встретились с акционерами и топ-менеджерами «Новотелекома», чтобы понять, почему компания обладает особенными характеристиками, которых нет у нас. Наш разговор не открыл нам секрета — мы так и не поняли, в чем все-таки состоит это преимущество. Но мы увидели, что в случае присоединения «Новотелекома» к «ЭР-Телекому» для клиентов все может стать чуточку хуже, а не лучше, да и зарабатывать мы как инвесторы будем меньше, а акционеры «Новотелекома» больше. Поэтому мы приняли нетривиальное решение — присоединили к «Новотелекому» наш новосибирский филиал.

Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» компании «Ростелеком»

— Наша позиция последние года два: соревноваться с кем-то другим сегодня бесперспективно, потому что потом однажды может оказаться, что ты конкурировал не с тем и не в том. Соревноваться нужно с самим собой вчерашним. Так вы можете четко оценивать свое место, потому что у вас есть абсолютно объективные параметры, которые вы сами для себя установили и измерили. Мы точно понимаем, что было вчера и что есть сегодня у нас самих с абонентами, качеством сервиса, аварийностью и т. д. Мы четко понимаем, куда движемся, и это сравнение всегда объективно. Все остальное — наращивание абонентской базы, рост лояльности, выручки — уже следствие.

Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» компании Tele2

— Нельзя сказать, что LTE-Advanced – качественный скачок в беспроводной связи, но и «простым маркетинговым ходом» его тоже не стоит называть. Первая бросающаяся в глаза разница между 4G и 4G+ – это, конечно, скорость. Обычный LTE работает в заранее заданной полосе частот, шириной от 5 МГц. При переходе на LTE-A этот диапазон увеличивается в разы. Также он может быть «разнесен» на разные диапазоны. И пользователь в итоге получит более качественную услугу. Но называть это «компенсацией за 5G» нельзя – это просто органическое развитие технологии, которое очень давно известно и используется более-менее успешно в зависимости от наличия частот и их загруженности всеми операторами.

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края

— Цифровизация должна убрать барьеры везде, в том числе посредством оптимизации транспортных потоков. И конечно, созданием комфортной среды проживания, как в городе, так и в сельской местности. Впереди у нас еще много задач, но все они ведут в одном направлении — государство постепенно уйдет в тень, потому что все его услуги будут прозрачны, понятны и доступны всем.

Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса»

— Мы предпочитаем собираться в офисе, чтобы, как говорят в «Яндексе», «думать друг о друга» — и неважно, что одни думают в Новосибирске, а другие в Москве. Чтобы решить проблему с местами — а в Москве она уже достаточно серьезная, — мы не так давно приняли гениальное, не побоюсь этого слова, решение. Понадобилось нам, допустим, пригласить 20 человек из Новосибирска для того, чтобы составить команду для решения важной проблемы. Вопрос: куда их разместить? И мы придумали открыть офис в Сочи, часть которого предусмотрительно держим пустой — мы называем ее «кампус». Она нужна затем, чтобы в любое время иногородние сотрудники «Яндекса», если им нужно собраться вместе, могли приехать в Сочи и поработать там месяц-другой. И знаете, никто не отказывается.

АВТО

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

— Я не сторонник мнения, что дилерская сеть исчезнет как якобы ненужный элемент цепочки взаимодействия с клиентом. Продавать автомобили клиенту напрямую — это иллюзия. Тем более что никуда не денется потребность в тест-драйвах, постпродажном обслуживании. Очевидно, что дилер продолжит оставаться базовой точкой притяжения автомобилистов, но коммуникация будет меняться и переходить в «цифру». Точно так же, как никуда не делись обычные продуктовые супермаркеты.

Александр Мигаль, управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ»

— Дилерство KIA — это не данность и не обязанность с нашей стороны, это большая совместная работа. Времена социализма давно прошли, поэтому успешность или неуспешность сотрудничества определяется умением и желанием партнеров выполнять поставленные цели. Если дилер выполняет требования по качеству продаж, внедрению технологий, обучению персонала, ведет разумную финансовую политику по сокращению своих издержек, долговых обязательств, мне очень сложно сказать, что это может привести дилера к финансовой несостоятельности. Чудес на свете не бывает. Вы не можете быть партнером бренда № 1 среди иностранных брендов и говорить, что продукт, который вам предоставляют, неконкурентен. Как? Доступ к технологиям и работа с таким брендом — это уже привилегия.

Штефан Тойхерт, глава BMW Group Russia

— В регионах России нам нужны люди, которые хорошо интегрированы в местное бизнес-сообщество. Они должны быть хорошо известны в деловых и властных кругах региона. В идеале им нужно знать в лицо каждого потенциального клиента, чтобы иметь эффективно работающий бизнес. И если мы видим, что бизнес по бренду BMW не идет при одном собственнике, то нам важно найти другого. Ведь все зависит от человека, его отношения к бизнесу и возможностей. Если у вас правильный партнер, то вы можете быть уверены, что развитие бизнеса пойдет в верном направлении.

Илья Фридман, учредитель ГК «Евразия Моторс»

— Примерно в 2010 году (объявление тендера по марке Mercedes-Benz в Омске) под мое оперативное управление перешло несколько дилерских центров в крайне растрепанном виде и едва хватило сил и средств на приведение этого хлопотного хозяйства в надлежащее состояние (речь идет о разделении компании «Барс» — «КС»). Постепенно, в Омск после учебы вернулся мой старший сын Марк, относящийся к Mercedes-Benz с огромным пиететом и стал настаивать на необходимости дилерства.

Андрей Мельников, генеральный директора ООО «ТМД Фрикшн Евразия»

— Большинство владельцев «японок» и «кореянок» стараются выбирать качественные запчасти и обращают внимание, прежде всего, на производителя, на заслуживающий доверия бренд. Конечно, в регионах, где доходы населения относительно невелики, покупатели вынуждены выбирать что-то подешевле. Однако наш опыт показывает, что есть какая-то грань, определяемая хотя бы здравым смыслом, и поэтому значительная часть автовладельцев выбирает то, что исключительно высокого качества несмотря на то, что эти товары по определению дороже.

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

Денис Иванов, основатель одноименной ресторанной группы

— Ресторанный бизнес стал непредсказуемым. Если раньше на растущем конкурентном рынке почти все проекты работали, то сегодня открыть ресторан, чтобы он через какое-то время не закрылся, крайне сложно. В категорию неудачных проектов попадают все, независимо от компетенции. Ресторанный бизнес стал больше походить на казино, чем на театр. Никто не гарантирует, что солидные инвестиции, вложенные в проект, окупятся. В Москве очень известные рестораторы закрывают множество заведений, с рынка уходят давно известные и крупные сети. Парадоксально: один и тот же проект может иметь полный успех в престижном районе, а в еще более престижном — нет. Один и тот же ресторан открывается в одном городе и становится хитом, а в другом его ждет абсолютный провал. В этом нет логики. Никто не может гарантировать, что гости пойдут к тебе.

Виктор Скуратов, основатель федеральной сети кофеен Skuratov Coffee

— Мы точно не всегда верно подбираем локации для кофеен, и наверно больше всех в этом ошибались. Однако значение локаций переоценено. Если у тебя хороший продукт и сервис, то и кофейню с плохой локацией можно вывести на желаемые показатели, просто дольше. Точка на Калашном переулке – это одно из самых непроходимых мест в Москве. Но нам удалось вывести ее в «плюс», она стала расти, стала культовым местом в том районе. Мне нравится стратегия Баффета, который за 30-40 лет заработал больше, чем кто-либо еще, хотя в отдельно взятых «пятелетках» были те, кто обгонял его. Мы тоже играем вдолгую, позволяя нас обгонять в краткосрочном периоде.

Антон Горестов, основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE и председатель совета директоров компании «Дядя Денер»

— До нашего появления на кофейном рынке Новосибирска не было ни одного крупного сетевого игрока, который делал бы акцент на правильном питании, а также предлагал бы готовые качественные коробочные решения. Мы увидели в этом возможность с точки зрения развития. Важно было предоставить гостю достаточно большой ассортимент блюд, которые он мог бы либо съесть в самом заведении, либо взять с собой в офис или домой. Именно поэтому мы сделали ставку на достаточно большой ассортимент еды, и в том числе правильных десертов. Нам также удалось сформировать длинный перечень кофейных напитков с использованием кокосового, миндального и соевого молока. И анализируя нашу выручку, мы видим, что такие позиции находят значительный отклик у гостей. Жители России все меньше склонны к тому, чтобы пить и курить: они чаще следят за собой и своим питанием.

Сергей Рахманин, член «Сибирской гильдии поваров»

— Когда читаешь у Ивана Шмелева описания блюд в пост, никогда не скажешь, что постная еда грустная. А как же разварная щука, как же калья с голубой икрой? Это забытое горячее блюдо готовили из очищенных соленых или маринованных огурцов, паюсной икры и лука. Когда читаешь, думаешь, куда все делось? Как мы могли вообще это потерять? Русская кухня очень яркая. Почему я, москвич, но в Сибирской гильдии поваров? Потому что многие старинные русские рецепты попали в Сибирь вместе с поварами, и здесь встречаются такие интересные вещи, про которые в Москве уже забыли. После революции 1917 года уничтожался народ, уничтожалась культура и кулинария, как ее часть тоже сильно пострадала.

Галина Шеломенцева, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири

— Чем больше людей в ассоциации, тем больше вопросов можно решить. Государству также удобнее работать с бизнес-сообществами, нежели разговаривать с каждым предпринимателем в отдельности. И чем активнее бизнес-сообщество, тем эффективнее диалог с властью. Как сказал один из чиновников, чем лучше мы будем осведомлены о реальном положении дел в той или иной сфере экономики, тем совершеннее будет наше законодательство.

МЕНЕДЖМЕНТ

Игорь Манн, маркетолог

— Отрасли с самым сильным маркетингом в стране — банковская сфера, девелопмент и автодилерский бизнес. До недавнего времени авиаперевозки, но там конкуренции стало гораздо меньше. Сюда же добавил бы сферу услуг, в частности, рынок HoReCa. На сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и других городах открывается невероятное количество ресторанов, много частных гостиниц. Большая конкуренция и в сфере красоты — речь о студиях, предоставляющих ногтевые сервисы, SPA-салонах, салонах красоты. В этих сферах, как мне кажется, спрос явно превышает предложение. Сильная борьба началась в последнее время на рынке такси. Но, тем не менее, первыми отличились банки. Это неудивительно, так как у них есть финансовые и кадровые ресурсы, они применяют оригинальные ходы, несмотря на то что работают в условиях жесткого ограничения со стороны регулятора и законодательства.

Дмитрий Гоков, член правления Ассоциации «НППА» (Национальная платформа промышленной автоматизации), директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting

— Наглядный пример цифровой трансформации — «Додо Пицца», работающая в сфере, казалось бы, весьма далекой от цифровых технологий. Но, как пишет сама компания на своем сайте, «поверьте, без нашей информационной системы ничего бы не получилось». По своей сути, это не сеть пиццерий, а ИТ-компания, работающая с искусственным интеллектом в сфере общепита. Точно так же «Тинькофф банк» — цифровая компания в банковском секторе, которая максимально перевела обслуживание в онлайн. Или возьмите FIT Service. Это ИТ-компания, создавшая на основе цифровой системы крупнейшую сеть франчайзинговых СТО.

Наталия Рей, основатель компании Consult Park и автор онлайн-школы франчайзинга

— Когда в какой-либо франшизе пишут, что есть паушальный взнос, а инвестиции не нужны — это от лукавого. Необходимо предусмотреть все риски, рассчитать, сколько потребуется денег на аренду, первые зарплаты, рекламу. Все эти моменты мы предусматриваем при упаковке франшиз. Безусловно, многое зависит и от самих франчайзи. Бывает так, что двум покупателями передается одна и та же модель — одни могут быть успешны, другие — нет. Как правило, неуспешные франчайзи — это те, которые не взяли на себя ответственность.

Михаил Казанцев, бизнес-тренер, психолог и коуч

— Однажды я консультировал клиента, который сильно огорчался от того, что у него высокая текучка кадров. Я попросил его нарисовать, чисто схематически, процесс приема на работу. Он изобразил следующую картину: стоит очередь людей с резюме, дальше стол, за которым сидит усталый HR, а дальше, уже более редкой цепочкой, люди идут куда-то… На рисунке больше ничего не было. Я говорю: «Смотрите, ваш усталый HR обеспечивает вам поток, он молодец. Скажите, пожалуйста, почему ваши люди на рисунке идут «в никуда»? Они идут одни, не нарисовано даже рабочее место. Давайте посмотрим, что происходит в реальности. У вас есть система адаптации персонала?» — Нет. — «Ваш рисунок сказал все. Люди приходят и уходят, как неприкаянные в новой для них ситуации и иной корпоративной культуре. А поскольку, работа довольно сложная, то они быстро выгорают и понимают, что ловить им тут нечего».

Артем Нонка, основатель старт-апа HRom

— Есть десятки признаков того, что человек ищет работу, и большинство из них можно найти в интернете. Человек может писать у себя на странице в соцсетях, в тематических группах, он может заходить на сайты поиска работы, он может делать поисковые запросы и.т.д. Мы поняли, что если классифицировать все такие признаки, собрать их воедино и сформировать алгоритм поиска, то тогда эту задачу можно было бы масштабировать, а с использованием искусственного интеллекта эта система работала бы еще точнее и эффективнее. И мы попытались ее создать. На тот момент сложно было сказать, что из этого получится. Для начала нам просто было важно отыскать как можно больше подходящих людей на рынке для торговой сети, о которой я говорил, и передать им найденных кандидатов. Наш первый опыт оказался достаточным, чтобы продлить контракт.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Катерина Неклюдова, основатель и директор новосибирской типографии «Атмосфера»

— Много лет я тянула на себе многое: вела нескольких клиентов, распределяла заявки водителям, отвечала за банковские платежи. Мой рабочий день заканчивался, в лучшем случае, в 24.00. В один прекрасный момент поняла: нужно что-то менять. Сначала перестала заниматься водителями, затем платежами. Самым сложным было передать менеджерам крупных клиентов. Получила тогда много критики и недовольства в свой адрес. Люди упорно пытались выйти на меня, писали в социальные сети. В тот период от нас ушли несколько серьезных клиентов. Но я понимала, что чем-то нужно жертвовать.

Сергей Левшенков, директор ООО «Светлый Город»

— У нас была бешеная мотивация: надо было на что-то жить. Упорство дало свои результаты, почти сразу получилось «стрельнуть» по продажам. Дошло до того, что производители не успевали отгружать наши заказы. Тогда мы задумались: а сможем ли сами собирать продукцию? Сняли дополнительное помещение, наняли студентов, закупили комплектующие. Днем продавали, а по ночам собирали светильники. Выходили в четыре утра из офиса замученными, и так около трех месяцев. Но тот первый опыт был плачевный. Пока мы не создали профессиональную команду, брак изделий доходил до 50 процентов.

Александр Неизвестных, председатель совета директоров АО «Эффект»

— Думаю, одно то, что нам столько лет удается заниматься бизнесом, — это уже большое счастье. Но еще больший успех придет, когда в обществе поменяется отношение к производственникам. Я имею в виду людей рабочих профессий — простых слесарей, электриков. Очень важно вернуться к тому времени, когда эти профессии были привлекательными и уважаемыми. Считаю, что люди этого заслужили.

НАУКА

Никита Волков, директор Красноярского научного центра СО РАН

— С моей точки зрения, если в любом регионе РФ нет науки, нет образования, нет интеллектуального центра, который дают эти сферы, а они друг от друга просто не отделимы, то эта территория просто превращается в колонию. Институт физики в первую очередь организовывался как академическое учреждение, которое занимается фундаментальной наукой. Рядом с ним был создан Красноярский государственный университет (сейчас Сибирский федеральный университет), чтобы стать кузницей кадров. Сначала он был филиалом Новосибирского университета, потом стал самостоятельным вузом.

Валерий Колосов, председатель Томского научного центра

— Сейчас парадигма опять сменилась. Ставятся задачи создания комплексных центров: теперь институт считается слишком маленькой структурой. Нужны объединения институтов, а финансирование по-прежнему осуществляется небольшими «порциями». Вопрос как раз состоит в том, как выходить из сложившейся ситуации.

Андрей Иванов, директор Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН

— Институт должен в идеальной ситуации зарабатывать столько же, сколько получает от государства. Пока такого состояния мы не достигли, но показатель по собственным заработкам у нас растет. Дело в том, что именно соотношение средств государственных и привлеченных является индикатором того, работает ли институт только по фундаментальным тематикам или в прикладных сферах тоже. Например, за последние два года мы удвоили сумму поступлений внебюджетных средств. Я считаю, что это очень неплохо. Конечно, эти показатели еще очень далеки от каких-то рекордных значений флагманских институтов Сибири, но мы будем продолжать работать в этом направлении.

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Петер Бломайер, генеральный консул Германии в Новосибирске

— Я впечатлен уже размерами моего служебного округа, который включает субъекты Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Это самый большой служебный округ германского зарубежного представительства. Если действительно есть желание поддерживать и расширять сотрудничество Германии с российскими регионами, их правительствами и администрациями, а также с представителями экономики, науки, культуры и гражданского общества, необходимо много путешествовать. Я посетил половину регионов, за которые я отвечаю, и в последующие месяцы запланированы мои визиты в другие регионы. Яркими впечатлениями от этих поездок являются радушный прием, который я встречаю везде, грандиозная и разнообразная природа Сибири, но также и угрозы, которые имеются для нее, многообразие народов и культур, вкусная еда.

Виктор Толоконский, экс-полпред президента РФ в СФО, экс-глава Красноярского края и Новосибирской области

— Я не помню, чтобы Арнольд Кац хоть в какой-нибудь период своей жизни был успокоенным. Он страдал, что плохой зал, он страдал, когда не было денег купить инструменты, он переживал, что у музыкантов низкие зарплаты. Мы тогда нашли необычное даже для современных условий решение — отказались от тарифной сетки и заключили с музыкантами прямые контракты. Я был избранным губернатором, и доверие людей давало мне чуть большую степень свободы. Закон мы не нарушали, закон есть закон, но ведь кроме закона, есть еще чувство самосохранения, чувство страха. Каждому из нас, а там более чиновнику, трудно найти импульс, чтобы изменить сложившееся положение вещей. Я умею подойти к проблеме системно, понять последствия. И я прочувствовал, что такая избирательность станет позитивным фактором для жизни симфонического оркестра, но в то же время окажется проблемой для других коллективов. И все же рискнул.

Андрей Прикотенко, главный режиссер новосибирского театра «Старый дом»

— Скажите мне, когда в последний раз менялось руководство в театрах Петербурга? А в новосибирском «Старом доме» многое возможно, здесь происходят смелые процессы. Директор и продюсер уже лет как 7–8 занимаются серьезной реконструкцией театра. Вдумчиво, не размахивая шашкой. В далеких планах — добиться, чтобы наш старый маленький дом перестал быть маленьким. Мне кажется, мы выросли из этого обаятельного и милого пространства. Мы готовы стать больше.

Лаврентий Сорокин, актер и режиссер театра «Глобус»

— Я хотел поступать в транспортный техникум. Но переезд мамы в город Юрга повлиял на выбор профессии сварщика. Я никогда не попробовал себя в этой профессии. Сходу попал в ДК «Победа». Рассчитывал в цирк, но меня не взяли — не мог отжаться. А в театральной студии отжиматься уже не нужно было, там рассказывали интересные факты о темпе и ритме. Мне сказали: «Заходите, садитесь». Так судьба моя была определена.

Яна Вагнер, российский прозаик

— Хорошо, когда сильные и сюжет, и стиль. Интересную историю, рассказанную скверным языком, читать так же обидно, как великолепно стилистически сделанную работу, в которой ничего не происходит. Вот это последних лет презрение к сюжету, убеждение, что сюжет, а уж тем более жанр — это что-то, что мгновенно переводит книгу из области серьезного разговора в развлекательную плоскость, вот это очень обидно. Это ошибка.