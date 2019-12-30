Сергей Меняйло поздравил сибиряков с Новым годом

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло выступил с новогодним обращением.

Дорогие сибиряки!

Примите самые радушные поздравления с наступающим Новым годом!

Это один из любимых семейных праздников, окутанный особенной сказочной атмосферой домашнего уюта, света и тепла. Добрая традиция, которая бережно передаётся из поколения в поколение, объединяет близких и родных людей.

Уходит 2019 год, и хочется подвести итоги, вспомнить всё, что он нам принёс.

Для регионов Сибирского федерального округа этот год стал периодом устойчивого развития и укрепления экономики. В Сибири сохранился рост объёмов промышленного производства. Несмотря на капризы природы, аграрии округа в очередной раз показали достойные результаты и собрали хороший урожай. Существенно улучшилась ситуация в сфере строительства.

В сибирских регионах начата активная реализация мероприятий национальных проектов, главная цель которых – создание комфортных условий для жизни и работы граждан. И сегодня уже видны первые результаты – возводятся детские сады и школы, объекты здравоохранения, ремонтируются и строятся новые дороги, благоустраиваются городские территории. Особое внимание уделяется вопросам экологии и бережливого природопользования.

В марте в Красноярске мы с успехом провели Всемирную зимнюю универсиаду. Студенческие игры стали настоящим спортивным праздником для Сибири и всей России, подарили участникам и гостям яркие впечатления.

В уходящем году ряд территорий округа столкнулись с серьёзными вызовами. В этой непростой ситуации регионы Сибири продемонстрировали добрососедские отношения, чуткость и сопричастность. Это ещё раз подтверждает, что вместе мы можем преодолеть даже самые сложные препятствия.

Каждый из вас тоже подведет итоги уходящего года. Уверен, вам есть, чем гордиться, а впереди – новые старты, перспективы и задачи. Успешное осуществление этих планов зависит от каждого из нас, от ежедневного усердного труда на благо своей семьи, большой и малой Родины.

Дорогие друзья! Пусть замечательное время новогодних праздников, проведённое в кругу родных и друзей, подарит вам много радостных воспоминаний, которые будут весь год воодушевлять на движение к высоким целям и покорение новых вершин.

Давайте поблагодарим всех, кто был с нами рядом за понимание, поддержку, чуткость и заботу. Пожелаем друг другу крепкого здоровья, счастья, удачи и любви.

С праздником!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Сергей Меняйло