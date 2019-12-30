Власти Новосибирской области поздравили жителей региона с Новым годом!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравили жителей региона с Новым годом.

Уважаемые земляки — жители Новосибирской области! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Близится к завершению 2019 год, и все мы готовимся поздравлять наших родных и близких с самым ожидаемым праздником.

Давайте с благодарностью проводим уходящий год. Он был богат на важные для нашего региона события и дал старт нескольким крупным проектам. Для проведения в Новосибирске в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею мы строим ледовую арену мирового уровня, создаем сопутствующую инфраструктуру. Завершается строительство регионального волейбольного центра — крупнейшего за Уралом. В разгаре — достройка перинатального центра. На федеральном уровне мы получили поддержку модернизации аэропорта Толмачево.

Наш регион успешно реализует национальные проекты. Небывалыми прежде темпами идут строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт домов, благоустройство территорий, возведение школ и детских садов, обеспечение жителей чистой питьевой водой, строительство спортивных и культурных объектов.

Дорогие земляки! Уверены, что следующий, 2020 год станет для Новосибирской области годом серьезного развития, годом существенных достижений. Будьте успешными! Будьте любимы и счастливы! Желаем всем жителям Новосибирской области крепкого здоровья, любви, мира и процветания! Пускай 2020 год будет еще ярче, насыщеннее и интереснее, принесет каждому из нас радость и счастье! С Новым годом!

Губернатор Новосибирской области А. А. Травников

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. Шимкив