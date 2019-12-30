УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои сердечные поздравления с Новым 2020 годом! Вместе с вами в минувшем году ЛДПР удалось сделать очень много на благо нашего региона. За 2019 год к нам в партийные общественные приемные поступило почти 8000 обращений. По ним в разных районах области уже отремонтированы дороги, проведено уличное освещение, установлены новые детские площадки, ликвидированы несанкционированные свалки… А какие-то вопросы еще ждут своего решения. Однако ни один не заброшен, не пущен на самотек. Для вас и ваших семей работает целый штат юристов ЛДПР, наши депутаты и активисты. Кстати, благодаря вам, благодаря вашей горячей поддержке на выборах, в этом году в области стало на 11 депутатов ЛДПР больше! А это значит, что и масштабы нашей деятельности на благо всего общества существенно вырастут. Хочу еще раз поблагодарить вас за доверие, которое вы оказывали и оказываете представителям ЛДПР! С праздником!

Успехов вам, благополучия, любви близких и крепкого здоровья!

ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР