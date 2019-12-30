Председатель ЗАО племзавод «Ирмень»» Юрий Бугаков поздравляет с Новым годом!

Депутат Заксобрания Новосибирской области, председатель ЗАО племзавод «Ирмень»» Юрий Бугаков поздравляет с наступающим Новым годом.

Уважаемые новосибирцы, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2020-м годом! Желаю вам доброго здоровья и успехов в любых начинаниях!

Нам всем повезло жить в благодатном, хоть и суровом крае. Желаю каждому из нас сделать в наступающем году все от него зависящее, чтобы родная Сибирь цвела еще ярче, стала еще желаннее для жизни будущих поколений. Жизнь и труд на земле – важнейшее условие процветания Сибири, роста благополучия ее населения. В новом, 2020 году, «Ирмень» продолжит активно работать для того, чтобы на столе у жителей Новосибирской области всегда была вкусная свежая продукция.

Пусть новый год принесет счастье и спокойствие в ваши семьи, приблизит исполнение самых заветных желаний и подарит надежду на лучшее. Пусть в жизнь воплотятся ваши самые грандиозные планы, а труды принесут достойное вознаграждение!

Желаю всем сибирякам в наступающем году сохранять волю к позитивным преобразованиям и доброе отношение к окружающим – коллегам, соседям, друзьям. Давайте просто радоваться тому, что все мы имеем возможность жить, любить, воспитывать детей и трудиться на родной земле. С Новым годом!

Председатель ЗАО племзавод «Ирмень»» Юрий Бугаков

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.