Председатель ЗАО племзавод «Ирмень»» Юрий Бугаков поздравляет с Новым годом!

Депутат Заксобрания Новосибирской области, председатель ЗАО племзавод «Ирмень»» Юрий Бугаков поздравляет с наступающим Новым годом.
Уважаемые новосибирцы, дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020-м годом! Желаю вам доброго здоровья и успехов в любых начинаниях!
Нам всем повезло жить в благодатном, хоть и суровом крае. Желаю каждому из нас сделать в наступающем году все от него зависящее, чтобы родная Сибирь цвела еще ярче, стала еще желаннее для жизни будущих поколений. Жизнь и труд на земле – важнейшее условие процветания Сибири, роста благополучия ее населения. В новом, 2020 году, «Ирмень» продолжит активно работать для того, чтобы на столе у жителей Новосибирской области всегда была вкусная свежая продукция.
Пусть новый год принесет счастье и спокойствие в ваши семьи, приблизит исполнение самых заветных желаний и подарит надежду на лучшее. Пусть в жизнь воплотятся ваши самые грандиозные планы, а труды принесут достойное вознаграждение!
Желаю всем сибирякам в наступающем году сохранять волю к позитивным преобразованиям и доброе отношение к окружающим – коллегам, соседям, друзьям. Давайте просто радоваться тому, что все мы имеем возможность жить, любить, воспитывать детей и трудиться на родной земле. С Новым годом!
Председатель ЗАО племзавод «Ирмень»» Юрий Бугаков