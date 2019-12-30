Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Мочалин поздравляет с Новым годом

Уважаемые сибиряки!

Семнадцать веков назад родился мальчик Николай. Сейчас мы его знаем как Святого Николая или святителя Божьего Епископа Мирликийского. Или как Николая Чудотворца, он же — Дед Мороз.

Он всю свою жизнь помогал людям, попавшим в беду. И продолжает делать это сейчас. Пусть же он помогает каждому из нас, кто в этом нуждается.

Желаю всем нам избежать бед и несчастий. А если уж они случатся, то не остаться с ними наедине.

Надо верить в Деда Мороза. Он есть!

Будем жить!

Николай Андреевич Мочалин,

депутат Законодательного собрания Новосибирской области

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