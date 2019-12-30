Группа компаний «Химметалл» поздравляет с Новым годом!

Группа компаний «Химметалл» поздравляет своих коллег, партнеров и всех жителей Новосибирска и Сибири с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем вам в новом 2020 году сохранять оптимизм и веру в лучшее, радовать близких и получать счастье от общения с ними, несмотря на обилие дел и задач. Пусть вас не подводят ни здоровье, ни партнеры по бизнесу, а встречаемые на пути трудности станут трамплином для будущих успехов!

Коллектив ГК «Химметалл» желает всем своим партнерам и коллегам всегда находить ресурсы для дальнейшего роста и развития. А всем жителям Новосибирска и других городов Сибири — ответственных и надежных строителей, которые обеспечат их самым необходимым — жильем, школами, детскими садами, другими важнейшими для жизни объектами.

Пусть в праздничную ночь с нами будут наши любимые семьи — дети, жены, мужья, родители. Ведь именно семья — это то, ради чего мы готовы трудиться, преодолевая все преграды. Пусть в будущем году счастье, благополучие и благоденствие придут в каждый дом. Удачи и новых свершений в 2020 году!

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