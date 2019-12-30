Президент СРО Ассоциации «Новосибирские строители» Константин Боков поздравляет с Новым годом

Глава Ассоциации «Новосибирские строители» Константин Боков выступил с новогодним поздравлением.

Уважаемые коллеги, дорогие новосибирцы!

Примите самые сердечные поздравления с наступающим 2020 годом и Рождеством!

Пусть год грядущий подарит вам новые надежды, планы и свершения, а все трудности останутся в прошлом. Пусть все усилия, приложенные к достижению целей в 2019 году, принесут вам свои достойные и заслуженные плоды в году наступающем.

Как бы ни складывалась ситуация в строительной отрасли в будущем, желаю всем вам, дорогие друзья и коллеги, сохранить желание работать и строить. Ведь активное строительство — один из главных признаков успешного современного города. И от нас с вами зависит облик нашего родного Новосибирска и комфорт всех его жителей.

Уверяю вас в том, что Ассоциация «Новосибирские строители» всегда готова поддержать своих партнеров и оказать помощь в любой ситуации. Уверен, только вместе мы сумеем достойно встретить и провести 2020 год, достичь целей и преодолеть все преграды.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и взаимопонимания. Пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо, которого вы ждете, и все родные и любимые люди будут рядом с вами. Ведь сколько бы лет мы ни встречали этот праздник, он остается для нас самым чудесным и добрым, дарит, как в детстве, ощущение радости.

Желаю вам в 2020 году большого счастья — и в личной жизни, и в профессиональной. Надеюсь, в будущем году вы непременно воплотите в жизнь свои самые смелые замыслы, исполните самые заветные желания и мечты.

С уважением, президент СРО Ассоциации «Новосибирские строители» Константин Боков