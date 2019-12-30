Генеральный директор Финансово-правовой Группы «АРКОМ» Александр Решетов поздравляет с Новым годом

Глава финансово-правовой Группы «АРКОМ» Александр Решетов выступил с новогодним поздравлением.

Стабильности и благополучия в новом году!

В наступающем 2020 году желаю новосибирцам и всем сибирякам благополучия и финансовой стабильности, семейного счастья и вдохновения в делах. Пусть новый год сохранит все то, что вы любите, и приумножит все, что вы имеете. И непременно подарит хорошее настроение и уверенность в собственных силах для воплощения задуманного.

Что бы ни происходило в экономике, желаю всем сохранять мужество и желание для дальнейшего развития, черпать радость в каждом дне и мгновении. Пусть все финансовые, моральные или трудовые вложения принесут вам в новом году лишь превосходные дивиденды.

И пусть встреча Нового года пройдет тепло и весело, в кругу самых близких и любимых людей!

Мы желаем вам решительно войти в новый 2020 год, эффективно решая свои задачи и получая удовольствие от результатов. Пусть в любом деле вам сопутствует успех!

В современном обществе огромное значение приобретают такие качества, как владение информацией, умение защищать свои права и отстаивать безопасность своей семьи и бизнеса. Финансово-правовая Группа «АРКОМ» всегда готова помочь вам в этом. Наша компания продолжит в будущем году работать для того, чтобы обеспечить максимально успешное решение любых ваших финансово-правовых вопросов. С Новым годом!

Генеральный директор Финансово-правовой Группы «АРКОМ» Александр Решетов