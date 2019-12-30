В правительстве Новосибирской области в рамках стратегии социально-экономического развития разработают контрольный документ «Матрица ключевых событий».
Стратегией социально-экономического развития (СЭР) Новосибирской области до 2023 года подразумевает 450 комплексных мероприятий, направленных на развитие человеческого капитала, социальной сферы, конкурентоспособной экономики, а также создание современной и безопасной среды проживания.
«Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года утверждена постановлением правительства Новосибирской области в марте 2019 года. В настоящее время конкретизируется «дорожная карта» – план по ее реализации. А к нему будет разработан документ под названием «Матрица ключевых событий на период 2020-2024 годов», который включит конкретные результаты по направлениям», – отметил в ходе заседания правительства региона и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
По сообщению пресс-службы, инвестиционный портфель стратегии развития региона до 2030 года насчитывает 51 крупный инвестпроект на 137 млрд рублей и 74 инфраструктурных проекта на 371 млрд рублей. Правительством региона совместно с заксобранием Новосибирской области принято решение создать постоянно действующую рабочую группу, которая займется обсуждением предложений по работе над планом мероприятий по реализации СЭР.