«Южному Кузбассу» грозят банкротством

Арбитражный суд Кемеровской области назначил на 21 января 2020 года заседание по рассмотрению иска о банкротстве ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (находится в составе дивизиона металлургической группы «Мечел»), инициированному новокузнецкой компанией «СМЦ», сообщает ИА REGNUM. Заявитель просит о введении наблюдения и назначении временным управляющим Людмилы Грошиной.

Как отмечается в материалах дела, заявление ООО «СМЦ» «мотивировано наличием просроченной более трёх месяцев и превышающей триста тысяч рублей задолженности в размере 3 756 594,7 руб., из которых 190 654,64 руб. задолженности, подтверждённой вступившим 06.04.2019 года в законную силу решением от 05.03.2019 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27−1566/2019; 3 565 940,06 руб. задолженности, подтвержденной решением от 04.07.2019 года Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27−8001/2019».

Первые претензии к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» появились в сентябре 2019 года, иски о банкротстве подали сразу несколько предприятий. Однако затем некоторые из них от своих претензий отказались, но стали появляться новые кредиторы. Например, в октябре из-за долга в размере 1,67 млн рублей в арбитражный суд обратилось ЗАО «Межведомственная комиссия по взрывному делу «При академии горных наук» (г. Москва). В конце ноября истец от требований отказался. В конце декабря 2019 года ООО «Вега Инструментс» отозвало иск с аналогичными требованиями.

Угольная компания «Южный Кузбасс» образована в 1993 году в результате объединения нескольких угледобывающих и углеперерабатывающих производств. Всего за 25 лет предприятиями угольной компании добыто 325 млн тонн угля различных марок. В состав компании входят: Управление по подземной добыче угля (шахта «Сибиргинская», шахта «Ольжерасская-Новая», шахта им. В. И. Ленина, Управление по монтажу горно-шахтного оборудования, Управление дегазации и геологоразведочных работ; Управление по открытой добыче угля (разрез «Красногорский», разрез «Сибиргинский», разрез «Ольжерасский»);Филиал ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская», ОФ «Красногорская»); Томусинское автотранспортное управление (Центральный гараж, Сибиргинский гараж, Ольжерасский гараж).

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