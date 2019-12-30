В Новосибирской области утверждена новая государственная программа «Цифровая трансформация». Она нацелена на решение пяти задач.

Главной целью проекта является масштабное применение цифровых технологий в социально-экономической сфере региона. Программа была утверждена на заседании правительства региона, которое прошло 30 декабря под руководством губернатора Андрея Травникова, сообщает пресс-служба.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолия Дюбанова, новая госпрограмма нацелена на решение пяти задач. Среди них – развитие устойчивой и безопасной инфраструктуры, цифровизация сфер госуправления, внедрение IT-технологий в приоритетные социальные и экономические отрасли, развитие отечественных цифровых технологий и создание условий для подготовки ИТ-кадров.

«Программа рассчитана на 5 лет, до 2025 года. Реализация программы позволит достичь значимых результатов, включая 100% обеспечение населенных пунктов с жителями от 250 человек современными услугами связи, в том числе – услугами сотовой связи и широкополосного мобильного доступа к сети Интернет; увеличение более чем в 5 раз числа пользователей сервиса «Мое здоровье», а также рост числа занятых в ИКТ-секторе цифровой индустрии. В 2020 году финансирование программы составит 3,1 млрд рублей, почти половина этих средств будет направлена на развитие цифрового контура в здравоохранении», – отметил Анатолий Дюбанов.

Кроме того, в ходе заседания правительством была утверждена еще одна новая госпрограмма «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области». Проект представил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

«Среди задач новой программы: выявление талантливой молодежи (молодых ученых и специалистов, аспирантов и докторантов) и создание условий для её успешного участия в научной, научно-технической деятельности и технологическом предпринимательстве, развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности, формирование системы эффективных коммуникаций и сотрудничества субъектов научной и инновационной деятельности, повышение восприимчивости экономики Новосибирской области и общества к инновациям, содействие развитию наукоемкого бизнеса, содействие в реализации научных и инновационных проектов и программ, формирование эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций», — сказано в релизе. Общий объем финансирования данной государственной программы из всех источников финансирования за период 2020-2025 годов будет составлять более 2,8 млрд.

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