Новосибирский «Экран» выступил за преференции частным индустриальным паркам

Руководство новосибирского завода «Экран» выступило с инициативой предоставления преференций частным промышленным паркам.

Инициатива обсуждалась в ходе визита в индустриальный парк «Экран», который входит в структуру РАТМ Холдинга, министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. Сейчас минэкономразвития региона принимает заявки от управляющих компаний промпарков на предоставление им субсидий из регионального бюджета. Одним из обязательных условий субсидирования является наличие доли Новосибирской области в структуре уставного капитала – более 10%. При этом преференций для частных промышленных парков не предусмотрено. По словам гендиректора «Экрана» Александра Журавлева, средства, направляемые браунфилдами на текущий и капитальный ремонт, не учитываются как инвестиции, поскольку это не реконструкция или строительство. «Мы несем затраты на улучшение, развитие инфраструктуры как гринфилды, но не имеем никакой господдержки как инвесторы ни по одной из профильных программ, — подчеркнул Александр Журавлев.

Планируется, что вопрос также будет подниматься в рамках общероссийского совещания «Нормативное регулирование индустриальных парков в РФ», которое проведет Ассоциация индустриальных парков России совместно с минпромторгом РФ. В нем примет участие заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод «Экран» Егор Казанцев. На совещании будут рассмотрены предложения и законодательные инициативы по нефинансовой поддержке промпарков, вопросы совершенствования действующего законодательства.

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