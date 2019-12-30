Глава Иркутской области Игорь Кобзев назначил и.о. министра здравоохранения и и.о. министра молодежной политики.
Ими стали Наталья Ледяева, которая с 2004 года возглавляла территориальное управление Росздравнадзора, и Егор Луковников, ранее руководивший администрацией Падунского района города Братск, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
Кроме того, Игорь Кобзев назначил и.о. руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судий области Петра Семенова. «Остальные назначения озвучу 13 января. Там немного осталось», — сообщил глава региона.
На данный момент вакантными остаются должности трех заместителей председателя областного правительства и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок.