Глава Иркутской области Игорь Кобзев назначил и.о. министра здравоохранения и и.о. министра молодежной политики.

Ими стали Наталья Ледяева, которая с 2004 года возглавляла территориальное управление Росздравнадзора, и Егор Луковников, ранее руководивший администрацией Падунского района города Братск, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Кроме того, Игорь Кобзев назначил и.о. руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судий области Петра Семенова. «Остальные назначения озвучу 13 января. Там немного осталось», — сообщил глава региона.

На данный момент вакантными остаются должности трех заместителей председателя областного правительства и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

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