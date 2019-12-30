Пострадавшие от наводнения этим летом в Иркутской области приобрели по жилищным сертификатам жилье на 17,3 млрд рублей.

Напомним, что летом этого года на территории Иркутской области прошли две волны наводнения. Пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тысяч жилых домов, в которых проживало 42,76 тысяч человек.

«Оплачено 5 тыс. 857 жилищных сертификатов на 17,3 млрд рублей. Из них 4 тыс. 751 сертификатов на более 13 млрд — из средств федерального бюджета, 1 тыс. 106 сертификатов на более 3 млрд — из областного бюджета», — сообщил и.о. председателя облправительства Руслан Болотов в понедельник на оперативном совещании при главе региона.

За счет федерального бюджета приобретают дома семьи, потерявшие во время наводнения единственное жилье, за счет областного бюджета — семьи, у которых есть иная недвижимость, где проживают их взрослые дети или пожилые родители, а также другие категории пострадавших, которые по разным причинам не смогли получить федеральную компенсацию.

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