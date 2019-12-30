Имуществу новосибирского «Сибсельмаша» снизили цену

Имущественный комплекс крупнейшего в Новосибирской области машиностроительного предприятия «Сибсельмаш» повторно выставлен на торги со снижением начальной цены почти на 150 млн рублей.

О закрытом конкурсе с открытой формой представления предложений о цене сообщил арбитражный управляющий банкротящегося «Сибсельмаша» Сергей Галандин. Напомним, итоги первого конкурса были подведены в середине декабря. Движимое и недвижимое имущество предприятия, а также дебиторская задолженность были выставлены одним лотом со стартовой ценой 1,8 млрд рублей. Торги были признаны несостоявшимися, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Вторые торги проходят с понижением стартовой цены до 1 млрд 664 млн рублей. Заявки на участие начали принимать с 30 декабря, процедура завершится 10 февраля будущего года. 12 февраля, по планам, будет подведен итог аукциона. НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. В 2012 году предприятие было признано банкротом, началось конкурсное производство. На 1 марта 2015 года задолженность «Сибсельмаша» перед кредиторами составляла 1,6 млрд рублей. Ранее власти Новосибирска рассматривали возможность сохранения производственной площадки предприятия, сделав из нее индустриальный парк.

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