Заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин ушел в отставку.
30 декабря чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информация о кадровых перестановках размещена на сайте администрации региона.
«Заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин уволен по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Алексей Крупин занимал должность с 2018 года. Ранее находился на посту руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу.