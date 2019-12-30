Заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин ушел в отставку.

30 декабря чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информация о кадровых перестановках размещена на сайте администрации региона.

«Заместитель губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин уволен по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Алексей Крупин занимал должность с 2018 года. Ранее находился на посту руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу.

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