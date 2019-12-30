Коллектив Новосибирского академического симфонического оркестра отправился с гастролями в Китай. Тур начался 27 декабря.

По сообщению министерства культуры региона, в программе выступлений прозвучат Пятая симфония и Первый фортепианный концерт Чайковского, фрагменты оперы «Князь Игорь» Бородина, фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак», «Маскарад» Хачатуряна, Праздничная увертюра Шостаковича и другие произведения.

Первый гастрольный тур по Китаю состоялся на рубеже 2017 и 2018 годов. Кроме того, весной 2019 года оркестр посетил Великобританию, а осенью побывал в Германии.

В рамках гастролей концерты пройдут в городах Нанкин, Дэчжоу, Ухань, Пекин. Тур Новосибирского академического симфонического оркестра продлится до 6 января 2020 года.

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