27 декабря состоялось заседание совета по инвестициям Новосибирской области. Подвели итоги года, награждение и обсудили будущие проекты.

Участниками совета были поддержаны инвестиционные проекты развития комплекса битумного производства со строительством битумного терминала, строительства комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования, по которому уже разработан бизнес-план, а также создания завода по производству изделий и профилей, выполненных с помощью холодной штамповки или гибки.

Комплекс битумного производства, заявленный ООО «Сибирская нефть», предполагает строительство в Коченевском районе битумного терминала перспективной мощностью до 200 тысяч в год, что позволит создать более 100 новых рабочих мест уже в 2021 году, со средней зарплатой более 42 тысяч рублей в месяц. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне около одного миллиарда рублей.

Комплекс промышленных зданий для производства геофизического оборудования в Новосибирске, представленный ООО Научно-производственное предприятие геофизической аппаратуры «Луч», предполагает объем инвестиции размером 950 млн рублей. Проект имеет важное значение для реализации программы импортозамещения в области нефтяного приборостроения.

Инвестиционный проект «Создание завода по производству изделий и профилей, выполненных с помощью холодной штамповки или гибки», инициатор – ООО ПК «Профильсталь», предполагает организацию производства сэндвич панелей, применяемых в строительстве зданий. Объем инвестиций в проект превышает 19 млн рублей. Реализация проекта предполагается базе ТОСЭР «Линево».

В ходе совещания, по сообщение пресс-службы, заслуженные награды за достижение высоких результатов в части деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата получили город Бердск, наукоград Кольцово, Венгеровский, Карасукский, Купинский, Машковский, Тогучинский районы.

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