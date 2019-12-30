Федеральное агентство лесного хозяйства создало в Иркутской области обособленный территориальный отдел.
По сообщению ведомства, отдел будет осуществлять контроль за исполнением переданных региону федеральных полномочий в области лесных отношений.
«Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий. Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение – открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте», – прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ‒ руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.
На данный момент формируется кадровый состав отдела. На подразделение возложены обязанности по контролю за соблюдением законодательства в части лесопользования, а именно санитарной, пожарной безопасности, правил заготовки древесины, а также назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Для предотвращения незаконной рубки планируется использование механизмов механизмов ЛесЕГАИС и непрерывного дистанционного мониторинга лесных участков, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
Территориальный отдел административно включен в состав департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу и располагается в городе Иркутске.