Федеральное агентство лесного хозяйства создало в Иркутской области обособленный территориальный отдел.

По сообщению ведомства, отдел будет осуществлять контроль за исполнением переданных региону федеральных полномочий в области лесных отношений.

«Масштабность связанных с лесом нарушений в Иркутской области говорит о серьезнейших системных проблемах при исполнении переданных региону полномочий. Учитывая ситуацию, было принято беспрецедентное решение – открыть в Приангарье территориальный отдел Рослесхоза для усиления контроля на месте», – прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации ‒ руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

На данный момент формируется кадровый состав отдела. На подразделение возложены обязанности по контролю за соблюдением законодательства в части лесопользования, а именно санитарной, пожарной безопасности, правил заготовки древесины, а также назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Для предотвращения незаконной рубки планируется использование механизмов механизмов ЛесЕГАИС и непрерывного дистанционного мониторинга лесных участков, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Территориальный отдел административно включен в состав департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу и располагается в городе Иркутске.

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