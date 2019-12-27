Будущему новосибирскому курорту не хватило денег до средней зарплаты

Инвестсовет при губернаторе Новосибирской области в пятницу отклонил проект реновации курорта-отеля «Морозово» с круглогодичной спа-зоной. Главу региона смутили предполагаемые зарплаты персонала курорта.

Проект реновации курорта-отеля «Морозово» в Бердске, на берегу Обского водохранилища представлял его владелец, гендиректор ООО «Эдем» Владислав Плотников. Напомним, «Эдем» приобрел «Морозово» весной текущего года у ООО «Отель «Инвест», сумма сделки не раскрывалась. Отель-курорт «Морозово» был выставлен на продажу на сайте федеральной базы объявлений о недвижимости N1 осенью 2018 года, продавец просил за него 300 млн рублей.

На совете бизнесмен рассказал о планах создания курортного комплекса, включающего гостиницу, акватермальный комплекс площадью 4 тыс. кв. м, 25-метровый бассейн с пляжной зоной, ультрафиолетовым освещением и стеклянным куполом. Инвестиции в реновацию «Морозово» запланированы в размере полумиллиарда рублей, средства пойдут от выручки ТК «Эдем» и займа акционеров. Предположительный срок окупаемости проекта – 9 лет. К 2031 году, по расчетам Владислава Плотникова, посещаемость курорта составит 100 тыс. человек в год. Выручка – 216 млн рублей в год. Инвестор попросил разрешение на строительство и льготу на имущество организации на весь срок реализации проекта.

У членов совета оказались вопросы к проекту, в частности, они хотели знать происхождение ряда строений, которыми обросло здание курорта-отеля. Губернатор Андрей Травников обратил внимание на график роста зарплат работников отеля, из которого выходило, что в 2021 году они будут получать по 25 тыс. рублей. «Зачем нам нужен проект с зарплатой ниже средней по региону (37,2 тыс. рублей – «КС»)», — возмутился губернатор. В итоге проект остался без поддержки совета.

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