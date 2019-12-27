Новосибирская компания «Стандарт-Ойл» и частные инвесторы построят в Коченевском районе битумный терминал. Стоимость проекта оценивается около миллиарда рублей.

Проект комплекса битумного производства в пятницу на заседании совета по инвестициям Новосибирской области представила директор ООО «Стандарт-Ойл» Анна Гурьева. Эта же компания является учредителем ООО «Сибирская нефть», которое непосредственно будет реализовывать проект. Комплекс по производству битума мощностью до 200 тыс. т в год у компании уже работает, теперь рядом с ним появится помещение для его хранения. В проекте также примут участие частные инвесторы, имена которых Анна Гурьева не назвала. Инвестиционная емкость проекта составит 992 млн рублей.

Строительство терминала начнется в 2021 году, его вместимость составит 42 тыс. кубометров битума в год, при этом складские помещения будут предназначены для зимнего хранения битума. К 2024 году инициаторы проекта планируют выйти на объем в 180 тыс. т битума. К этому же году выручка от битумного комплекса, по расчетам инвесторов, составит почти 2 млрд рублей без НДС. Анна Гурьева попросила участников совета предоставить для проекта земельный участок в аренду на льготных условиях на срок его реализации. Однако в ходе заседания выяснилось, что этот участок, площадью 2,1 га, выставлен на торги, в которых принимает участие, в том числе, и представители инициатора битумного проекта.

Губернатор Андрей Травников попросил руководителя компании прокомментировать странную ситуацию. «Нас поставили в известность (о продаже участка с торгов – «КС») неделю назад. Мы не понимаем, откуда возникли торги и просим их приостановить», — заявила Анна Гурьева. В итоге глава региона одобрил сам проект, поручив выяснить ситуацию с торгами.

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