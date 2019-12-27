Развитие предпринимательства в Новосибирской области

«Продукто»: попробовать бизнес на вкус

Бизнес
Надежда Рыжкина и Елена Жданова
 
«Продукто» — магазин необычных товаров в самом сердце Новосибирска — стал для молодых людей местом, где можно не просто купить колу со специями или японские конфеты, но и сделать классную фотографию для своей страницы в соцсетях,...
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Александр Неизвестных

Александр Неизвестных: «Столько лет заниматься бизнесом — это уже счастье»

Бизнес
Марина Цурмаст
 
Есть ли в бизнесе место иррациональному? К примеру, стоит ли рассчитывать на высокую прибыль, если вы организуете производство на территории бывшего императорского монетного двора? Или...

Как бизнесу заработать на госзакупках?

Экономика
Марина Цурмаст
 
Автономная некоммерческая организация Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ» проводит обучение по госзакупкам для контрактных управляющих и начинающих специалистов в Новосибирске и на всей территории...

Галина Шеломенцева — о новосибирских рестораторах и их тяге к знаниям

Экономика
Жанна Гладкова
 
В 2015 году новосибирские рестораторы и отельеры при активной поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области объединились в ассоциацию, которая затем стала...

Наталия Рей: «Во франчайзинге должен работать принцип взаимного выигрыша»

Бизнес
Марина Цурмаст
 
Успешная франшиза способна повысить узнаваемость бренда, нарастить обороты и расширить географию присутствия компании на рынке. Как грамотно «упаковать» франшизу, чтобы достичь этих целей, о...

Сергей Левшенков: «Взаимодействие с муниципальными заказчиками Новосибирска — это замкнутый круг»

Бизнес
Марина Цурмаст
 
Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, стадион в олимпийском Сочи, новосибирский завод «Элсиб». Что общего у всех этих объектов в разных городах России? На каждом из...

Катерина Неклюдова: от дизайнера-фрилансера до директора типографии

Бизнес
Марина Цурмаст
 
Как привлечь клиентов в условиях ограниченных ресурсов, чем приходится жертвовать ради развития компании и можно ли устроить личную жизнь без отрыва от бизнеса —...

«Гранч»: подземный космос для точной связи

Экономика
Елена Жданова
 
«Континент Сибирь» продолжает цикл публикаций, в которых редакция представляет портреты успешных компаний, основанных в Новосибирской области. На этот раз в фокусе рассмотрения «КС» — научно-производственная...

Бодрый старт новой кофейной отрасли

Бизнес
Дмитрий Катаев
 
Семь лет назад, до появления сети «Бодрый день», в единицах российских бизнес­центров можно было найти точки с кофе навынос. Сегодня в некоторых из них...

НПК «Рэлсиб»: «умные» приборы для бизнеса и дома

Экономика
Марина Цурмаст
 
Новосибирская научно-производственная компания «Рэлсиб» впервые появилась на рынке с обогревателями для автомобильных сидений, которые продавались через мелкие магазины. Со временем ей удалось выйти на...

Главное — работа на результат: предварительные итоги работы Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области

Экономика НСО: программа развития
Павел Процюк
 
Несмотря на то что Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области (ЦПП НСО) фактически начал оказывать услуги господдержки предпринимательства в середине 2018 года, им уже проведено больше...

Мы помогаем компаниям производить: как Центр прототипирования Академпарка участвует в развитии бизнеса 3D-печати

Экономика
Павел Процюк
 
За последние десятилетия 3D-технологии (аддитивные технологии) проникли во все сферы жизни общества. Сегодня благодаря 3D-печати в строительстве, технике, медицине возможно создание современных высокоточных механизмов...

Дышите легче: как выпускники Бизнес-инкубатора Новосибирской области делают воздух чище

Экономика
Елена Жданова
 
Умный микроклимат, климат-контроль с помощью смартфона и другие подобного рода опции сегодня стали реальностью. Однако мало кто знает, что известная сегодня по всей России...

«Хорошая игра» требует «сплава молодости и мастерства»

Экономика
Павел Процюк
 
В октябре 2018 года Центру поддержки предпринимательства Новосибирской области исполнилось 8 месяцев. Он развивается и занимает все большее место в инфраструктуре поддержки предпринимательства региона....

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

27 Декабрь, Пятница
18:31 

Кемеровская область подала заявку на проведение Кубка мира — 2021 по хоккею с мячом

 17:38 

Новосибирская компания «Стрижи» будет строить в Аэропорту

 17:23 

Вторая очередь развития центра им. Мешалкина в Новосибирске обойдется в 7,8 млрд рублей

 16:12 

Экс-депутата верховного совета Хакасии признали виновным в деле о закупке жилья для детей-сирот

 15:22 

Сеть PRIMETIME COFFEE планирует открыть еще не менее 10 кофеен в Новосибирске в 2020 году

 14:45 

Томская область направит 100 млн рублей на жилье для бюджетников

 13:35 

Компания «КПД-Газстрой» получит новые земельные участки под строительство без проведения торгов

 13:13 

В Новосибирске построят областной перинатальный центр

 12:15 

На строительство «СКИФ» в Новосибирской области направят более 37 млрд рублей

 11:12 

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 10:31 

16 комплектов ключей от новых квартир получили жители Краснозерского района Новосибирской области

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