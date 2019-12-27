Развитие предпринимательства в Новосибирской области
«Продукто»: попробовать бизнес на вкус
Александр Неизвестных: «Столько лет заниматься бизнесом — это уже счастье»
Как бизнесу заработать на госзакупках?
Галина Шеломенцева — о новосибирских рестораторах и их тяге к знаниям
Наталия Рей: «Во франчайзинге должен работать принцип взаимного выигрыша»
Сергей Левшенков: «Взаимодействие с муниципальными заказчиками Новосибирска — это замкнутый круг»
Катерина Неклюдова: от дизайнера-фрилансера до директора типографии
«Гранч»: подземный космос для точной связи
Бодрый старт новой кофейной отрасли
НПК «Рэлсиб»: «умные» приборы для бизнеса и дома
Главное — работа на результат: предварительные итоги работы Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области
Мы помогаем компаниям производить: как Центр прототипирования Академпарка участвует в развитии бизнеса 3D-печати
Дышите легче: как выпускники Бизнес-инкубатора Новосибирской области делают воздух чище
«Хорошая игра» требует «сплава молодости и мастерства»
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Сеть PRIMETIME COFFEE планирует открыть еще не менее 10 кофеен в Новосибирске в 2020 году
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Томская область направит 100 млн рублей на жилье для бюджетников
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Компания «КПД-Газстрой» получит новые земельные участки под строительство без проведения торгов
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16 комплектов ключей от новых квартир получили жители Краснозерского района Новосибирской области