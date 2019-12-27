Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы.

Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.

На сегодняшний день в регионах присутствия Сибирского банка ПАО Сбербанк функционируют 427 агентских партнерских точек, из них в Новосибирской области –68.

Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. В тестовом режиме на конец 2018 года было открыто 118 агентских точек. К 1 сентября 2019 года их количество достигло 1270, а в декабре 2019 года — уже более 3000. В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка.Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.

В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, так как обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.

«Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках. Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервисдаже в небольших населенных пунктах. Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы предоставлять качественный сервис в любой точке страны», — рассказал заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

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