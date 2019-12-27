Кто из участников кофейного рынка Сибири заслуживает того, чтобы считаться «Компанией года»?

Дмитрий Катаев
 
Кого из участников сибирского рынка кофеен можно назвать «Компанией года»-2019

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением, кого из участников кофейного рынка можно считать наиболее успешным по итогам 2019 года?

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Кого из участников сибирского рынка кофеен можно назвать «Компанией года»-2019?
  • КОФЕБУЛКА (78%)
  • PRIMETIME COFFEE (11%)
  • Skuratov Coffee (11%)
  • Gresso Coffee (0%)
  • Siberian Story (0%)
  • Шоколадница (0%)
  • Кофемолка (0%)
  • Кардамон (0%)
  • Креп де кофе (0%)
  • DISCOVERY COFFEE (0%)
  • Кофе Хауз (0%)
  • Shurubur coffeeshop (0%)
  • Академия Кофе (0%)
  • Перекати кофе (0%)
  • Чашка Кофе (0%)
  • ORGANIC COFFEE (0%)
  • Traveler’s Coffee (0%)
  • Кофий (0%)
  • Бодрый день (0%)
  • COFFEE COLLECTIVE (0%)
  • Blackwood Coffee Roastery (0%)
  • Brew Sell (0%)
  • Capital of Siberia/White Swift Coffee (0%)
  • Другой вариант (уточните в комментариях) (0%)
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