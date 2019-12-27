Кто из участников кофейного рынка Сибири заслуживает того, чтобы считаться «Компанией года»?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям поделиться мнением, кого из участников кофейного рынка можно считать наиболее успешным по итогам 2019 года?
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Кого из участников сибирского рынка кофеен можно назвать «Компанией года»-2019?
- КОФЕБУЛКА (78%)
- PRIMETIME COFFEE (11%)
- Skuratov Coffee (11%)
- Gresso Coffee (0%)
- Siberian Story (0%)
- Шоколадница (0%)
- Кофемолка (0%)
- Кардамон (0%)
- Креп де кофе (0%)
- DISCOVERY COFFEE (0%)
- Кофе Хауз (0%)
- Shurubur coffeeshop (0%)
- Академия Кофе (0%)
- Перекати кофе (0%)
- Чашка Кофе (0%)
- ORGANIC COFFEE (0%)
- Traveler’s Coffee (0%)
- Кофий (0%)
- Бодрый день (0%)
- COFFEE COLLECTIVE (0%)
- Blackwood Coffee Roastery (0%)
- Brew Sell (0%)
- Capital of Siberia/White Swift Coffee (0%)
- Другой вариант (уточните в комментариях) (0%)