Администрация национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина в Новосибирске объявила тендер по выбору проектировщика новых объектов.

Стоимость проектно-изыскательских работ оценивается в 212 млн рублей, сообщает Ростендер. Работу подрядчика медучреждение оплатит за счет бюджетных субсидий.

Как следует из конкурсной документации, вторая очередь реконструкционных работ предположительно обойдется в 7 млрд 834 млн рублей. На данном этапе должны провести ремонтные работы в радиологическим корпусе отделения онкологии и радиотерапии, отделении лучевой диагностики, отделении гибридной операционной под МРТ контроле, а также в кардиохирургическом отделении, который находится в главном корпусе.

В перечень работ входит также строительство нового лечебного корпуса, детского лечебного корпуса и контрольно-пропускного пункта. Согласно условиям контракта, проект второй очереди развития центра им. Мешалкина должен быть готов через 220 дней.

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