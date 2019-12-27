Кемеровская область подала заявку на организацию Кубка мира — 2021 года среди клубов по хоккею с мячом.

Федерация хоккея с мячом России завершила заявочную кампанию на организацию Кубка мира-2020 среди мужских команд. «Информируем о том, что на сегодняшний день в ФХМР не поступило заявок на проведение турнира ни от клубов, ни от регионов нашей страны», — сообщила пресс-служба ФХМР.

В сообщении также сказано, что вместе с тем Кемеровской областью подана заявка на проведение Кубка мира в 2021 году.

Кубок мира является престижным международным трофеем, разыгрываемым с 1974 года. На протяжении более трех десятилетий (вплоть до 2008 года) столицей турнира являлся шведский Юсдаль, с 2009 по 2019 год матчи проводились в горогде Сандвикен (Швеция).

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