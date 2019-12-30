В конце уходящего года «Континент Сибирь» напоминает о самых значимых кадровых переменах во власти и бизнесе в Сибири в 2019 году.

Красноярский край

В Красноярском крае самая громкая отставка была связана со Счетной палатой (СП). Руководитель этого органа Татьяна Давыденко лишилась должности в июле по решению большинства депутатов Законодательного собрания. Этому предшествовал скандал, когда глава контрольного ведомства сначала дала интервью известному телеведущему Андрею Караулову, заявив о массовых хищениях леса при потворстве краевых властей, а затем и представила соответствующий доклад. Впрочем, парламентарии восприняли заявления главы палаты скептически, заявив, что она преследует семейные интересы и якобы действует в интересах компании «Аэропром», принадлежащей ее дочери. После отчета началась прокурорская проверка, которая выявила превышение полномочий со стороны Давыденко, результатом чего и стала ее отставка.

Экс-руководитель СП все еще добивается восстановления в должности через суд. Однако летом в удовлетворении ее иска отказал Центральный районный суд Красноярска, а в ноябре это же решение подтвердил и краевой суд. А Счетную палату с октября возглавил Дмитрий Воропаев, который работал в ней аудитором последние 14 лет и специализировался на проверках малого бизнеса и инновациях.

Ряд перестановок произошел и в администрации края. С начала года кресло заместителя руководителя этой структуры покинул Сергей Ладыженко. Он возглавил корпорацию развития «Енисейской Сибири» — специализированную организацию, курирующую реализацию одноименного инвестиционного проекта в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

Вскоре должности лишился и министр экологии края Владимир Часовитин. Предполагается, что причиной этого стали неудачи на старте реализации «мусорной» реформы. Кресло министра оставалось вакантным почти три месяца, пока его не занял Павел Корчашкин, до последнего момента — мэр Зеленогорска.

Покинул свой пост и проработавший около года министр здравоохранения Виталий Денисов. Официально причины такого решения не объяснялись, однако в кулуарах Законодательного собрания говорили, что глава минздрава «сам понял, что не тянет». Новым министром стал Борис Немик, ранее работавший замминистра, а в последнее время — в территориальном фонде ОМС.

Изменения затронули и министерство спорта. Глава структуры Сергей Алексеев ушел в отставку в связи с переездом в Москву и трудоустройством в одно из учреждений, подконтрольных федеральному Минспорту. Преемником Алексеева на региональном посту стал Павел Ростовцев — трехкратный чемпион мира и вице-чемпион Олимпийских игр.

Среди последних событий года — уход заместителя губернатора Андрея Недосекова, координировавшего представление интересов края в правительстве Российской Федерации, администрации президента и других органах государственной власти. Согласно декларации за 2018 год, Недосеков оказался самым богатым из работников краевой администрации.

Замены происходили и в муниципалитетах. В январе Канск возглавил бывший председатель горсовета Андрей Береснев. Прежний глава города Надежда Качан ушла в отставку на фоне многочисленных обвинений в халатности — утверждалось, что она не приняла достаточных мер по ликвидации прошедших здесь катастрофических пожаров. Интересно, что в мае нынешнего года, спустя более чем полгода после ухода с поста мэра, формулировка увольнения Качан была изменена с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Досрочно ушел в отставку глава Дивногорска Егор Оль, возглавлявший город последние 10 лет. Причины не назывались, но, по некоторым данным, дело было в достижении предельного возраста для муниципального служащего, который сегодня составляет 65 лет. В качестве прощального знака губернатор Красноярского края Александр Усс вручил Олю знак отличия «За трудовые заслуги». Официальный преемник также назван не был, но, по непроверенным данным, им может стать Сергей Егоров, который в сентябре покинул должность руководителя краевого агентства по молодежной политике и перешел на работу в администрацию Дивногорска.

Своей должности по представлению прокурора лишился также глава минусинского горсовета Геннадий Циплин — его уличили в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Новосибирская область

Первым кадровым решением губернатора Новосибирской области в 2019 году стало назначение бывшего главы Кировского района Новосибирска Андрея Гончарова на пост руководителя регионального министерства промышленности, что «Континент Сибирь» предсказывал еще в 2018 году.

Также годом ранее глава области объявил о расформировании управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области. Руководитель этого подразделения Александр Кошелев в январе ушел в отпуск с последующим увольнением. С 1 марта 2019-го он — заместитель директора Музея Новосибирска.

В начале лета из областной администрации уволилась министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, которая работала в региональном правительстве с 2014 года. Ее место занял Лев Решетников, который по-прежнему исполняет обязанности министра.

В июне в правительство Новосибирской области вернулся экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов. Он занял пост заместителя губернатора по развитию сельских территорий. Ранее с этой должности ушел Александр Дубовицкий. В сентябре он стал заместителем руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов).

В сентябре подал в отставку областной министр культуры Игорь Решетников. Он стал советником генерального директора Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Обязанности министра культуры исполняет Юрий Зимняков.

В августе в областную власть вернулся бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Ким. Он выиграл конкурс на замещение должности руководителя руководителя регионального Фонда модернизации ЖКХ.

В феврале экс-глава Дзержинского района Новосибирска Александр Полищук назначен на должность руководителя региональной государственной жилищной инспекции (ГЖИ).

В марте экс-сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко возглавила аппарат детского омбудсмена в Новосибирской области. Также в должности бизнес-омбудсмена был утвержден экс-депутат Николай Мамулат.

В апреле начальником ГИБДД по Новосибирской области назначен полковник полиции из Красноярска Андрей Маерчук. Предыдущий начальник ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах 26 октября 2018 года был уволен с поста начальника управления ГИБДД по Новосибирской области.

В 2019 году менялись и руководители администраций районов Новосибирской области. Особое внимание привлекла декабрьская отставка Александра Соболевского, который всего полтора года назад выиграл конкурс на пост главы Новосибирского района. Временно исполняющим обязанности стал Андрей Михайлов. В последнее время он был заместителем регионального министра ЖКХ и энергетики, а до этого — и. о. мэра Бердска после ареста главы этого города, коммуниста Ильи Потапова. Александр Соболевский возглавил инспекцию государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области.

Глава Черепановского района Аркадий Звонков уволился в октябре. В декабре конкурс на должность руководителя районной администрации выиграл консультант в Управлении по работе с территориями министерства региональной политики Новосибирской области Сергей Овсянников.

Глава Баганского района Юрий Вязов в сентябре подал заявление об отставке. В ноябре новым руководителем территории стал экс-депутат Законодательного собрания, директор предприятия «Ивановское» Виктор Бамбух. Юрий Вязов сал главой Татарского района.

9 сентября начальник главного управления МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов представил полицейскому гарнизону своего заместителя — начальника полиции Константина Гаврина, который прошел путь от оперативника до начальника управления уголовного розыска областной полиции.

Если рассматривать кадровые изменения, произошедшие в Новосибирске, то в феврале 2019 года мэр города утвердил главой Кировского района бывшего первого заместителя руководителя райадминистрации Андрея Выходцева. Он сменил Андрея Гончарова, который возглавил региональный минпромторг.

Также в феврале из мэрии уволился руководитель управления по жилищным вопросам (УЖВ) мэрии Новосибирска Дмитрий Рыбалко. В конце года структура влилась в департамент строительства. УЖВ было переформатировано, сейчас его возглавляет Денис Ковалев.

В марте бывший пресс-секретарь Анатолия Локтя Артем Роговский перешел в Первомайскую администрацию. Новым пресс-секретарем мэра стал городской депутат от КПРФ Глеб Черепанов.

Также весной Анатолий Локоть представил своего нового советника Виктора Воронова, который был первым вице-мэром при Владимире Городецком. В сентябре глава города назначил советником бывшего руководителя Росфинмониторинга по СФО, заместителя генерального директора компании «ВПК-ОЙЛ» Александра Тимошенко.

Одна из самых резонансных отставок в городской администрации произошла в июне. Анатолий Локоть, который выдвигался на второй мэрский срок, во время избирательной кампании подписал заявление заместителя по городскому хозяйству Данияра Сафиуллина. Через неделю «Родина» представила его своим кандидатом в главы Новосибирска. Новым вице-мэром в июле стал экс-глава Ленинского района Олег Клемешов. Его преемник в районной администрации — бывший первый зам Александр Гриб.

В октябре в мэрии Новосибирска стало на одного вице-мэра больше. Мэр повысил статус начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой. Департамент остался под ее началом. В него вошло новое управление по общественным пространствам. Также Терешковой подчиняется «Горзеленхоз», который в этом году возглавила бывший руководитель МКУ «Центральное» Екатерина Пойкина. Ее предшественник Александр Сумин уволился в июне.

В этом году мэрия сменила главного архитектора. Виктор Тимонов возглавил кафедру в НГУАДИ. Его преемником в свой день рождения, 27 ноября, был назначен бывший советник главы Новосибирска Александр Ложкин.

Омская область

Кадровые изменения активно происходили в Омской области под руководством нового губернатора Александра Буркова. Так, в регионе реформирована работа министерств промышленности и строительства, а также создано новое министерство.

В соответствии с документами, у министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий забрали функции по курированию транспортной и инновационной сфер. После чего ведомство стало называться министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области. ЖКК ведомству передали от министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса, которое теперь будет курировать транспорт и станет министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона. Инновациями занялось новое министерство, созданное на базе главного управления информационных технологий и связи.

Немало изменений произошло и в мэрии Омска. Так, в феврале 2019 года главой департамента архитектуры и градостроительства, заместителем мэра Омска был назначен 44-летний Михаил Губин. Напомним, что ранее Губин возглавлял департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

Не меньший интерес вызывала судьба бывших высокопоставленных чиновников региона. Экс-заместитель губернатора Омской области Андрей Бесштанько возглавил ГБУ «Психоневрологический интернат № 20» в Москве. Позицию вице-губернатора Омской области он занимал в 2010–2012 годах.

Иркутская область

Самый восточный регион Сибирского федерального округа вступил в 2020 год с новой конфигурацией исполнительной власти. 12 декабря, в День конституции, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим главы региона заместителя главы МЧС Игоря Кобзева.

Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 12 декабря. Примечательно, что Игорь Кобзев ранее никак не был связан с Иркутской областью. Он родился в Воронеже в 1966 году, получил военное образование, принимал участие в боевых действиях и ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций. Более 20 лет работал в разных структурах ГО и ЧС и МЧС, в 2019 году занял пост заместителя главы МЧС России. Поскольку уходящий год для Иркутской области запомнится в первую очередь лесными пожарами, выбор в пользу Игоря Кобзева с этой точки зрения уже не выглядит нелогичным.

С другой стороны, в качестве возможного главы региона политологи называли и спикера ЗС Сергея Сокола, и мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Выбор федерального центра оказался непредсказуемым для всех.

Тема ухода Левченко поднималась и 19 декабря на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. По словам президента, имеющиеся у него в распоряжении цифры говорят о том, что «в Иркутске много проблем». «Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем плохо работал. Нет. Но ситуация, которая там сложилась, слишком сложна, чтобы работать не спеша…» — сказал президент. Примечательно, что сам Сергей Левченко уходить со сцены не готов: «Жизнь покажет, все может произойти. Вы можете ожидать интересных, удивительных событий», — сказал Сергей Левченко, отвечая на вопрос, намерен ли он вновь избираться. Бывший глава области отметил, что у партии есть несколько кандидатов. Напомним, что ранее Сергей Левченко на протяжении нескольких созывов был депутатом Государственной думы РФ.

Впрочем, отныне наиболее актуальный вопрос — это кадровая политика нового главы региона. Так, заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Сам Игорь Кобзев уже утвердил министра финансов региона. Им стала Наталия Бояринова, занимавшая этот пост и при Сергее Левченко. «Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Ваш профессионализм и преданность делу высоко оценивают коллеги. Я с ними солидарен. От вашей слаженной работы зависит, чтобы механизм финансового обеспечения находился в движении», — сообщил Игорь Кобзев.

Отставки и назначения в бизнесе

Одним из традиционных лидеров в вопросах отставок и назначений стала банковская сфера. Речь шла о смене как руководителей макрорегиональных филиалов, так и руководителей на местах.

Объединение банков ВТБ и ВТБ24 состоялось еще в начале 2018 года, но, тем не менее, во многих региональных отделениях еще долго сохранялось «двоевластие» с разделением на B2C и B2B направление. Но постепенно банк определялся с едиными руководителями на местах, и в апреле этого года очередь дошла и до Новосибирской области. Вячеслав Брюханов, возглавлявший корпоративное направление ВТБ в регионе, ушел из банка. Большой неожиданностью эта новость не стала, ведь с единым руководителем отделения ВТБ определился еще в ноябре 2018 года — им стал бывший директор филиала ВТБ24 Станислав Могильников. А через пять месяцев Вячеслав Брюханов был назначен главой банка «Открытие» в Омской области.

Изменения в 2019 году коснулись и Сбербанка: в начале года свою должность покинул управляющий томским отделением Михаил Гребенников, который вышел на пенсию и передал управление своему заместителю Валерию Кирееву. А в конце своего руководителя нашло и омское отделение, которое с 2018 года присоединилось к Сибирскому банку ПАО «Сбербанк». Им стал Сергей Коновалов, ранее управлявший удмуртским отделением. Прежний и. о. руководителя Сбербанка в Омске Юрий Шумаков по-прежнему работает в том же отделении на должности руководителя блока «Корпоративный бизнес».

Банкир из Красноярска Николай Григорьев отметился в 2019 году как назначением на должность, так и отставкой. В марте он занял пост руководителя офиса территориального офиса Росбанка — Елена Елисеева, ранее занимавшая эту должность, стала управляющим директором департамента сети и развития продаж Росбанка по Сибири. И всего три с половиной месяца спустя новым руководителем территориального офиса «Красноярский» стал Дмитрий Котов, ранее почти 10 лет проработавший в ВТБ24. Григорьев, как уточнили в Росбанке, принял решение продолжить свою карьеру за его пределами.

В октябре 2019 года директор новосибирского филиала ПАО «СК «Росгосстрах» Максим Поправко объявил о своем уходе из компании. Обязанности руководителя филиала некоторое время исполняла Екатерина Малявко, занимавшая позицию заместителя по корпоративному бизнесу регионального филиала компании «ВТБ-Страхование». На должность директора Новосибирского филиала «Росгосстраха» был назначен Алексей Игошин, до этого 11 лет возглавлявший региональный филиал СК «ВТБ Страхование». По словам участников рынка, такие изменения в том числе обусловлены тем, что руководителем банка «Открытие» (в который входит «Росгосстрах») является Михаил Задорнов, экс-глава банка ВТБ24. В свою очередь Максим Поправко, как выяснил «КС», возглавил региональный филиал вышедшей в Новосибирск страховой компании «Югория».

В ходе 2019 года плановые изменения внутренней структуры бизнеса провел Райффайзенбанк. Было решено объединить региональные центры «Уральский» и «Сибирский». Руководителем этих регионов стала Эльвира Емец. Свой карьерный путь она начинала в 1998 году в банке «Акцепт». Шесть лет спустя она перешла в Сибакадембанк и в скором времени стала заместителем директора департамента розничного бизнеса банка. На протяжении 10 лет она занимала руководящие должности в Сибакадембанке, а также впоследствии УРСА-Банке, МДМ Банке и БИНБАНКе. Напомним, что последние четыре года главой Райффайзенбанка в Сибири являлась Анна Тихонова. В этом году она по собственному желанию завершила работу в Райффайзенбанке.

В органах власти самым значимым «финансовым» событием стал перевод министра финансов Алтайского края Владимира Притупова в аппарат правительства РФ. Указ о досрочном прекращении его обязанностей губернатор Виктор Томенко подписал 4 февраля, а с 12 февраля исполняющим обязанности министра стал бывший заместитель Притупова Данил Ситников. Он и стал новым главой минфина, избавившись от приставки «и. о.» два месяца спустя.

Самая необычная кадровая перестановка в минувшем году коснулась в ходящего в структуру холдинговой компании ОАО «НЭВЗ-Союз» предприятия «НЭВЗ-Керамкс». В октябре кресло гендиректора предприятия покинул Николай Кравчук, его место занял связанный с компаниями, занимающимися безопасностью, Георгий Андреев. В декабре Георгий Андреев покинул эту должность, в кресло гендиректора вернулся Николай Кравчук. При этом в «НЭВЗ-Керамкс» уточнили, что Андреев вообще покинул холдинг. Мотивы такой рокировки остались неизвестны. Еще одни перемены в 2019 году коснулись руководства «НЭВЗ-Союза» – с поста генерального директора ушел Виктор Медведко, руководивший предприятием с 1987 года. Официальная формулировка ухода: «в связи с выходом на пенсию». Освободившееся кресло главы «НЭВЗ-Союз» занял Игорь Чапаев, ранее возглавлявший новосибирскую компанию «Лиотех», являющуюся портфельной компанией «Роснано». Виктор Медведко был избран председателем Совета директоров «НЭВЗ-Союза». Сейчас предприятия холдинга переживают не лучшие времена. Завод хотела банкротить ФНС, сейчас многомиллионные иски производству предъявляют банки.

Одним из значимых событий минувшего года в бизнес-среде стало назначение нового генерального директора «Омского аэропорта». Четыре года занимавшего этот пост Сергея Зезюлю сменил его заместитель Олег Селиверстов. Инсайдеры не исключают, что смена руководства аэропорта, владельцем которого является Омская область (83% в уставном капитале – «КС»), произошла в преддверии возможной приватизации предприятия. Тем не менее, финансовые показатели аэропорта растут, за 9 месяцев текущего года чистая прибыль предприятия выросла на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 135,2 млн рублей.

В октябре сменился топ-менеджер «Новосибирского завода искусственного волокна» (НЗИВ), входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». Назначенный в январе 2018 года Рустам Исмайлов оставил эту должность, сейчас оборонным предприятием руководит временный генеральный директор Алексей Кузнецов. Кроме того, в 2019 году сменилось руководство на «Тяжстанкогидропресе», ушел в отставку возглавлявший предприятие Николай Степакин. Одной из наиболее возможных и очевидных причин этого стали банкротные иски, предъявленные топ-менеджеру «БКС Банком» и «Сбербанком». Хотя, по мнению опрошенных «Континентом Сибирь» экспертов, совершенно неочевидно, что бизнесмена удастся признать несостоятельным.

Работающее в сфере энергетики новосибирское предприятие «Ипф-сети», аффилированное с Институтом прикладной физики, вряд ли появилось бы в новостях и заслужило бы читательское внимание, если бы не его назначенный руководитель. Предприятие возглавил Богдан Локоть, сын мэра Новосибирска. До января 2016 года он руководил «Заводом Молния Новосибирск». Еще одно назначение в сфере энергетики коснулось «МРСК Сибири» (Россети Сибирь). Совет директоров ПАО в июне возглавил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, ранее два с половиной года руководивший «МРСК Сибири». Само ПАО сейчас возглавляет Павел Акилин.

Самым же резонансным назначением года в реальном секторе стал приход в «РАТМ Холдинг» осенью 2019 года бывшего губернатора Красноярского края и Новосибирской области Виктора Толоконского. Он работает в холдинге в статусе советника Эдуарда Тарана и, по его словам, занимается «творческим консалтингом», развивая перспективные и наукоемкие проекты промышленного девелопера.

Одним из знаковых назначений стало возвращение в автобизнес основателя ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой. Как стало известно «Континенту Сибирь», основатель «СЛК-Моторс» Наталья Жданова стала исполнительным директором автомобильного подразделения «Балтийского банка развития», в собственность которого перешли официальные дилеры Bentley, Porsche, Volvo, Land Rover, Jaguar в Красноярске. Напомним, что ранее указанные полнофункциональные дилерские центры входили в состав ГК «Крепость» известного красноярского бизнесмена Александра Кангуна, однако после ухода с рынка этой группы компаний в 2018 году салоны Bentley, Porsche и Volvo, а также ряд других активов (бывший дилерский центр Toyota, работающий под брендом «Техцентр Запад», а также компания Arctic Trucks) перешли в собственность кредитора — «Балтийского банка развития». На сегодня банк по-прежнему является владельцем этих непрофильных для себя активов. Таким образом, Наталья Жданова вновь будет управлять крупным мультибрендовым дилером, но уже не в Новосибирске и Барнауле, а в Красноярске.

Кадровые изменения произошли и с другими бывшим топ-менеджерами «СЛК-Моторс». Так, бывший управляющий директор «СЛК-Моторс» Илья Суставов возглавил дилерский центр «МБ-Измайлово» в Москве. В свою очередь Елена Кропочкина, еще один из бывших топ-менеджеров «СЛК-Моторс», в 2019 году покинула пост управляющего директора новосибирского подразделения компании «Восток-Моторс». Ей на смену пришел Александр Синицын, продолжительное время возглавлявший автокомплекс Renault—Volkswagen группы компаний «Автомир» в Новосибирске. Наконец, в этом году Сергей Применко, ранее руководивший «Автоцентром на Хилокской», стал управляющим директором дилерского центра Volkswagen-Mercedes-Benz группы компаний «Фастар».

Важной кадровой новостью в сфере автобизнеса стал и неожиданный уход из ГК «Альт-Парк» Алексея Басаева, который руководил дилерскими центрами Skoda, KIA, Geely и ранее FIAT Professional, добившись высоких показателей по ним. Свой уход он объяснил желанием дальнейшего развития в Москве. Однако участники рынка называли в качестве возможной причины расхождения во взглядах на дальнейшее развитие группы компаний топ-менеджера с ее собственниками.

Ключевым событием года на новосибирском телеком-рынке можно назвать приобретение дочерней компанией «Ростелекома» одного из основных региональных операторов, работающего в бизнес-сегменте, — «МегаКом». Следующей новостью стал уход из «МегаКома» его руководителей — генерального директора Дмитрия Кириллова и его заместителя Александра Скоробогача. Глава «Ростелком Сибирь» Николай Зенин в своем интервью «КС», говоря про будущее купленного оператора, упомянул о том, что об уходе Кириллова стороны договорились заранее: «Часть руководителей заранее готовилась уйти в другие проекты холдинга, которому ранее принадлежал «МегаКом». Но основная их часть по-прежнему на своих местах, мы сохранили костяк команды и рассчитываем, что они и дальше будут так же уверенно развиваться», — подчеркнул Николай Зенин. Сейчас обязанности руководителя «МегаКома» исполняет Елена Леонтьева, директор по развитию. Официальной передачи полномочий еще не было, так как решение о возможном назначении будет приниматься в Москве.

Еще одной ноябрьской перестановкой в «Ростелеком Сибирь» стал уход руководителя финансового блока Алексея Парфенова. Он продолжает работать в компании, его новым местом работы стал Центр сбора дебиторской задолженности в Многофункциональном общем центре обслуживания «Ростелекома». На его место пришла бывший директор по экономике и финансам группы компаний «Азимут» Елена Ильиных.

В середине года пермский «ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении на должность первого вице-президента основателя «Новотелекома» Олега Игнатенко, который покинул свой пост еще в 2018 году и перешел в материнскую компанию. «Масштаб бизнеса «ЭР-Телеком» в ближайшие пять лет должен удвоиться. Уверен, что знания и опыт Олега Игнатенко позволят нам добиться поставленных целей», — прокомментировал назначение президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Глава Алтайского отделения «МегаФона» Валерий Казаченко, в зону ответственности которого входили и Алтайский край, и Республика Алтай, в августе покинул свой пост и ушел из компании. Сменил его Дмитрий Сидоренко, ранее работавший в «Ростелекоме», МТС и Tele2.

Что касается органов власти, в этом году несколько сибирских регионов выполнили поручение главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Так, в июне начало работу министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области, которое возглавил региональный министр промышленности Андрей Посаженников. «Старые» функции министерства были переданы областному минстрою. Несколько иначе поступила Новосибирская область месяц спустя, где министерский портфель получил глава департамента цифровизации Анатолий Дюбанов.

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