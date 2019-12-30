Представители деловых и властных кругов Сибири поделились своим мнением относительно итогов уходящего года и наиболее запоминающихся событий, а также рассказали о своих ожиданиях от 2020 года.

Александр Ладан, директор компании «Нео-Пак»:

— 2019 год и для меня лично, и для компании «Нео-Пак» был годом «выхода из зоны комфорта». В мае мы запустили новую площадку и увеличили мощности более чем на треть. Если вы не пробовали переезжать без остановки производства, вам просто не представить, что это за головная и прочая боль. Расширение горизонтов и вширь (новые регионы и новые страны), и вглубь (новые сегменты). По итогу года могу смело сказать, что задел для роста на несколько лет мы себе создали.

Что еще? Активно входим в тему экономики замкнутого цикла и вторичной переработки пластика. При этом совершенно ясно, что альтернативы полимерам и гибкой упаковке в ближайшей перспективе нет. Поэтому ратуем за полноценный раздельный сбор твердых бытовых отходов, вторичную переработку и осознанное потребление.

Из глобальных — две декабрьские новости. Одна осторожно-позитивная: встреча Путина с новым украинским президентом. Вторая грустная: решение WADA по российским спортсменам.

Из личных свершений — тот же переезд и формирование новой площадки «Нео-Пак». Новый опыт: выступление на конференции «Базовые стратегии» в качестве спикера. Звание «Промышленник года».

Из совсем личных, домашних — второй кот в семье (кто скажет, что это не полноценный член семьи, тот не с нами).

Чего жду от 2020-го? Для компании — развития. И интенсивного, и экстенсивного. Рынок гибкой упаковки по всем прогнозам обещает рост, что внушает осторожный оптимизм. Для страны — стабильности и предсказуемости в хорошем смысле. Для себя — новых впечатлений. Надеюсь, только хороших.

Анна Сидевич, основатель одноименной службы кейтеринга:

— Я живу кейтерингом и через эту призму смотрю на мир. Поэтому персонально для меня событие 2019 года — это международная конференция кейтерье в Новом Орлеане, гастрономической Мекке Флориды и всей Америки. Грандиозный форум собрал около 14 000 профессионалов со всего света (правда, в основном Нового Света) и показал, что если мы в России и отстаем от мировых трендов, то не намного — очень быстро перенимаем их, адаптируя к своим условиям: от состава исходных продуктов до подхода к бизнесу и менталитета. В нашей стране знаковым для уходящего года стал Московский форум по кейтерингу, куда приехало около 100 участников. Здесь было принято решение о создании отдельной национальной ассоциации кейтеринговых и банкетных служб. Раньше мы все были в одной лодке: традиционные рестораторы, кейтеринг, гостиничный бизнес. Жизнь показала, что в наших сегментах все-таки больше специфичного, нежели общего. Как региональный представитель я теперь развиваю ассоциацию в Сибирском федеральном округе.

Какие ожидания я возлагаю на 2020 год? Не удивляйтесь, но они связаны с планами проведения в Сибири международных чемпионатов: в 2022 году по волейболу, в 2023-м — по хоккею. Кейтеринг занимает немаловажную часть этих событий, и, став представителем отраслевой ассоциации в СФО, я вчерне разработала программу повышения качества услуг, нацеленную именно на спортивные соревнования. Да, WADA только что ввела против России полный пакет санкций. Но, во-первых, наша страна намерена аргументированно оспорить их. Во-вторых, Московскую Олимпиаду-80 тоже пытались бойкотировать. И что же? На соревнования в столицу и другие города СССР летом 1980 года приехали тысячи спортсменов из десятков стран, включая те, что тогда у нас назывались «капиталистическими». Поэтому мы будем готовиться к чемпионатам по полной программе. Здесь, кстати, нам поможет опыт обслуживания более 600 участников Всероссийской спартакиады пенсионеров: на неприспособленной площадке мы довели точность операций до секундного порядка и научились реагировать на запросы в режиме реального времени. И когда Сибирь станет ареной международных турниров, наши кейтерье покажут и широту сибирского гостеприимства, и мировой уровень сервиса.

Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

— Очевидно, что главным событием уходящего года стала Универсиада. Это событие, на мой взгляд, прекрасно не только само по себе, но и как пример, что ради единой цели и задачи самые разные ведомства федерального, регионального и муниципального уровня вместе с представителями бизнеса могут сплотиться и вместе работать на общий результат.

Уходящий год отличает и прекрасный финансовый результат — мы закончили год с профицитным бюджетом, не просили денег взаймы и даже наоборот — снижали уровень госдолга. И что очень важно, все это было обеспечено не благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках, а посредством планомерной работы краевой администрации. Поэтому в 2020 год мы входим с хорошими стартовыми возможностями и смотрим в него с оптимизмом. Год обещает хорошие перспективы городам и районам края, ведь в бюджете впервые учтены серьезные средства на поддержку муниципалитетов. То есть финансы перестанут концентрироваться в краевом центре.

Среди важнейших задач на следующий год я бы обозначил достижение целевых показателей по национальным проектам — этой задаче уделяется все большее внимание на федеральном уровне, и для края важно находиться в числе передовиков. Еще одна существенная тема — празднование 75-летия Победы. Это тоже федеральный тренд, Президентом подписан указ, объявляющий 2020-й Годом памяти и славы, и для нас важно провести все мероприятия на высшем уровне.

Анна Жираткова, директор компании «Про-Ток» (г. Красноярск):

— Как оптимист я скажу, что 2019 год в целом был для экономики Красноярского края временем подъема, однако этот процесс был неравномерным. Пиком стал март, когда в Красноярске проходила Всемирная зимняя Универсиада — событие, к которому регион готовился на протяжении как минимум последних четырех лет, и первые месяцы уходящего года — особенно активно. Наша компания тоже имела отношение к этому мероприятию и была отмечена благодарностью губернатора, так что для нас, как и для всего края, именно март стал вершиной гребня волны. Последующее время можно назвать скорее периодом эмоционального и психологического отката. Что не отменяет наличие других точек роста в стране, которые в будущем, я уверена, сформируют новую мощную «волну».

Год можно назвать прорывным для меня и в вопросе отношений бизнеса и власти. Мы приняли участие в различных круглых столах и форумах: Красноярском экономическом форуме, Сибирском энергетическом форуме, Международном инновационном форуме. Нам удалось получить государственную грантовую поддержку на один из наших инновационных продуктов, и мы на своем опыте убедились, что этот инструмент реально работает.

Не возьму смелость прогнозировать, что ожидает экономику страны и края в будущем году. Но я ставлю задачу по повышению производительности труда, внедрению и выводу на рынок новых продуктов, росту продаж — и не вижу макроэкономических факторов, которые могли бы серьезно препятствовать достижению таких целей.

Виктор Шкуренко, учредитель ТД «Шкуренко», совладелец торговых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» и сети кофеен Skuratov Coffee:

— Из международных событий мне запомнилась победа Михаила Зеленского на выборах президента Украины. Можно говорить, что он яркий политик, поскольку с нуля смог добиться такого значимого результата и победить Петра Порошенко, несмотря на то, что у действующего главы страны всегда есть фора, и консервативная часть населения голосует за него.

Также запомнилось дело Ивана Голунова, которое продемонстрировало возможность консолидации общества. Оно внесло изменения в баланс сил, который сложился между силовиками и гражданской властью. В результате силовики уступили общественному мнению, и Голунова освободили.

Лично для меня год запомнился выходом в финал КХЛ кубка Гагарина омского «Авангарда». И хотя в итоге команда уступила ЦСК, для Омска это значимое событие.

Если говорить про наш бизнес, то главное — это то, что мы наконец достроили свой логистический комплекс класса «А» общей площадью 19 тыс. кв. метров и в декабре начали подготовку к переезду. Новый склад нужен как для наших сетевых проектов, так и для дистанционного бизнеса.

От 2020 года с точки зрения экономической ситуации в стране я ничего хорошего не жду. Российская экономика растет не больше, чем на статистическую погрешность. Предпосылок для того, что она продемонстрирует высокие темпы, нет. Сейчас в стране экономика с точки зрения приоритетов находится на втором месте после геополитики. Основная цель любой компании — выстоять, умеренно развиваться. И самое главное — не потерять бизнес и готовиться, что экономика найдет внутренние резервы, и через несколько лет ситуация поправится.

Сергей Кальченко, депутат Совета депутатов Новосибирска:

— Самым значимым событием для Новосибирска, на мой взгляд, явились выборы мэра. Горожане еще раз доверили управление городом Анатолию Локтю и его команде. Об уровне поддержки красноречиво свидетельствует тот факт, что действующему мэру удалось достигнуть победы, набрав более 50% голосов.

У меня лично в семье произошло долгожданное и радостное событие – родилась дочь.

В 2020 году в Новосибирске ожидаются две крупные избирательные кампании по выборам в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска – от их итогов во многом будет зависеть дальнейшее социально-экономическое развитие области и города.

Вадим Ильченко, директор фонда прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент»:

— В 2019 году я бы отметил три важных события, повлиявшие на строительную отрасль: переход на проектное финасирование, снижение ставок по ипотеке и рост цен на квартиры в новостройках.

Безусловно, событие года — окончательный и бесповоротный переход на новую финансовую модель строительства жилья с использованием эскроу-счетов. С этим связано одно из приятных открытий года — качественная, профессиональная работа Сбербанка в этом направлении.

В этом году мы также решили по некоторым проектам, хотя в этом не было особой необходимости, перейти на проектное финансирование, чтобы наработать опыт и технологии взаимодействия с банками. Опыт можно признать вполне позитивным.

Позитивно, как для отрасли, так и для людей, сказалось снижение ставок по ипотеке. Понятно, что во многих предложениях велика составляющая маркетинга, но это позволяет уменьшать ежемесячные платежи и делает более доступным приобретение жилья для больших категорий населения.

Рост цен на новостройки — это тренд второго полугодия, который оживил отрасль, придал ей новую динамику. Рынком недвижимости вновь заинтересовались инвесторы.

В течение года мы занимались своим любимым делом: строили и проектировали. Результаты уже видны на улицах города. Мы практически подняли первую очередь ЖК «Инские холмы». Это изменило восприятие всей центральной части города. Если раньше в восприятии горожан она начиналась от автовокзала, то теперь, если ехать из Академгородка, центр начинается от Речного вокзала.

Я вполне позитивно смотрю на следующий год. В 2020-м начнут сказываться первые результаты от реализации нацпроектов, в которых участвуют Новосибирск и Новосибирская область, в сфере жилья, строительства инфраструктуры, здравоохранения, образования. Начнется реальная работа и, соответственно, финансирование. В связи с этим жду определенного оживления экономики в стране и нашем регионе в частности.

Кроме того, развитие проектов, которые были завялены в этом году — строительство станции метро, ледового дворца спорта, синхротрона и четвертого моста через Обь, — должно оживить экономику региона в целом. Должен сработать мультипликативный эффект, который отразится на благосостоянии новосибирцев и жителей области, на их возможности делать покупки, в том числе и в сфере недвижимости.

Владимир Женов, президент Новосибирского банковского клуба, вице-президент МАРП:

— Что стало самым ярким событием года? Наверное, упрочение федеральной власти на региональном уровне благодаря твердой руке губернатора, который все больше влияет на все социально-экономические и политические события в Новосибирской области.

Каким этот год был для бизнеса? «Веселым», как всегда. Пусть не обижаются на меня федеральные чиновники, но они порой напоминают Салтычиху (русская помещица, известная жестоким отношением к крепостным крестьянам. — «КС»). Она подвешивала за ноги своих крестьян и заглядывала им в глаза, наклоняясь к земле, чтобы понять, где граница между жизнью и смертью. Это исторический факт. Увеличение подоходного налога и прочих сборов последнее время не ослабло, а наоборот, усилилось. За год власть собрала около 700 млрд рублей, что привело к закрытию многих предприятий и обнищанию населения в России, а что делать дальше с этими деньгами, она попросту не знает. Кудрин заявил, что триллион не дойдет по нацпроектам, но я в этой цифре сомневаюсь. На мой взгляд, до регионов, муниципалитетов и конкретных жителей не дойдет гораздо больше. Они просто не будут выбраны.

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