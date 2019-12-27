Усть-Абаканский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата верховного совета Республики Хакасия.

Судом установлено, что экс-чиновник в ходе проведения конкурсных мероприятий похитил денежные средства, выделенные на обеспечение жильем детей-сирот. Средства были направлены в рамках региональной программы «Социальная поддержка граждан (2014-2020 гг.)».

«Условия конкурсной документации по приобретению квартир для детей – сирот изменялись по просьбе подсудимого, что практически ограничивало возможность участия в конкурсах иных лиц и в большинстве случаев предрешало победу в проведенных аукционах бывшей супруги подсудимого, с которой последний продолжал состоять в фактических брачных отношениях», — сказано в сообщении прокуратуры.

По данным органов правопорядка, по завышенной стоимости всего приобретено 24 квартиры. Бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей. Бывший депутат признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), а также двух эпизодов по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Он получил 4 года и 6 месяцев колонии общего режима.

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