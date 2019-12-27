Власти Томской области приняли решение увеличить в 10 раз финансирование региональной программы «Бюджетный дом». Объем средств составит 100 млн рублей.

Госпрограмма предусматривает строительство и покупку жилья для врачей, учителей и других работников бюджетной сферы в сельской местности.Решение об увеличении финансирования данного направления принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«О создании современных условий для жизни на селе вчера на Госсовете говорил президент. И, конечно, одно из главных условий — это доступное и комфортное жилье. В Томской области мы строим именно такие дома для бюджетников уже три года, и по просьбам работников социальной сферы я принял решение на порядок увеличить объемы строительства в новом году», — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы региона.

Планируется, что в 2020 году областной бюджет направит на строительство бесплатного жилья для сельских работников бюджетной сферы 100 млн рублей, что в 10 раз превышает инвестиции этого года. Муниципалитеты, где будет построено или куплено жилье для бюджетников в 2020 году, определят по итогам конкурса.

Программа «Бюджетный дом» в Томской области началась в 2017 году. Она предусматривает строительство, а с 2019 года еще и покупку бесплатного жилья для представителей социальной сферы. За три года в рамках программы было направлено 50 млн рублей.

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