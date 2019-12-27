Правительство Новосибирской области рекомендовало мэрии города Новосибирска выделить «КПД-Газстрой» два земельных участка общей площадью более 38 тысяч кв. метров под строительство жилья в Ленинском районе города.

26 декабря исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Владимир Знатков подписал два распоряжения о выделении земельных участков «КПД-Газстрой» для реализации масштабных инвестиционных проектов – «Многоэтажный жилой дом по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска» и «Чистая Слобода-3, очередь 6/1, многоэтажные жилые дома №№ 61, 62, 63, ТП № 64 по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска». Площадь участков составляет 9465 и 29233 кв. метров соответственно.

На первом участке планируется построить многоквартирный дом с жилыми помещениями площадью 10082,9 кв. метров, из которых не менее 604,9 кв. метров подлежат передаче в собственность города Новосибирска для последующего расселения жителей аварийных и подлежащих сносу домов. На втором участке планируется строительство трех многоквартирных домов общей площадью 29 444,5 кв. метров. Из них не менее 1766,7 кв. метров жилья должны быть переданы в собственность города Новосибирска. Срок передачи квартир – 2023 год.

«КПД-Газстрой» получит оба земельных участка в аренду без проведения торгов. Основанием для этого стало решение комиссии по оценке соответствия проектов критериям, по которым возможно предоставление земель в аренду без торгов. В принятии решения комиссия руководствовалась законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов».

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